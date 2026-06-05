La recaudación tributaria alcanzó en mayo los $ 21,5 billones y registró un crecimiento interanual de 35,6%, según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

De todas maneras, el crecimiento no fue parejo entre los principales impuestos: mientras Ganancias se convirtió en el gran motor de la recaudación , los Derechos de Exportación registraron una caída .

La propia ARCA destacó que la recaudación siguió afectada por los menores ingresos provenientes del comercio exterior, principalmente por la desaceleración de las importaciones respecto de la elevada base de comparación del año pasado y por la reducción de las alícuotas de los Derechos de Exportación.

Ganancias, el impuesto que más aportó a los ingresos

El principal sostén de la recaudación durante mayo fue el Impuesto a las Ganancias, que alcanzó los $ 8.023.477 millones y registró un crecimiento interanual de 67,9%, muy por encima del promedio de los recursos tributarios.

Detrás de ese resultado confluyeron varios factores. En primer lugar, durante mayo operó el vencimiento del saldo de declaración jurada de sociedades con cierre diciembre correspondiente al período fiscal 2025, considerado el más importante del año para este tributo.

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A eso se sumó una baja base de comparación. Según explicó ARCA en el informe de recaudación, en mayo de 2025 el saldo a ingresar había sido menor debido al elevado nivel de anticipos determinados sobre la base del período fiscal 2023, impulsados por el fuerte crecimiento que había registrado la actividad financiera durante ese período. Como consecuencia, la comparación interanual resultó más favorable para este año.

Incentivos

ARCA también atribuyó parte del crecimiento de Ganancias a un mayor nivel de cumplimiento por parte de las empresas . Según el organismo, los cambios introducidos por la Ley 27.799 impulsaron un aumento tanto en la cantidad de declaraciones presentadas como en los montos informados al fisco durante el mes de vencimiento.

La norma modificó distintos aspectos del régimen tributario, incluyendo los umbrales para iniciar acciones penales, las multas por incumplimientos formales y los plazos de prescripción para los contribuyentes cumplidores. De acuerdo con ARCA, estos cambios incentivaron una mayor regularización de obligaciones tributarias.

Ganancias Sociedades

La mejora de la recaudación también estuvo vinculada a cambios en el esquema de anticipos que pagan las empresas por Ganancias. A través de la Resolución General 5.685/2025, ARCA modificó la forma en que se distribuyen esos pagos a cuenta del impuesto.

No obstante, el organismo aclaró que la variación positiva fue atenuada por la liquidación anual correspondiente a trabajadores en relación de dependencia y jubilados, que incorporó el cómputo del SIRADIG 2025 y los parámetros definitivos del período fiscal 2025.

Las retenciones cayeron por la baja de alícuotas al agro

Mientras Ganancias mostraba uno de los mayores incrementos de toda la estructura tributaria, los Derechos de Exportación registraron una caída interanual de 18,3%.

La recaudación por este concepto alcanzó los $ 567.117 millones durante mayo. Según detalló ARCA, la merma respondió a las menores alícuotas aplicadas a los principales productos agropecuarios en comparación con las vigentes un año atrás.

Entre los cambios más relevantes se destacó la reducción de las retenciones para la soja, que pasaron de niveles de hasta 33% y 26% en mayo de 2025 a una alícuota de 24% este año. También disminuyeron las tasas para el aceite y los pellets de soja, el trigo, la cebada, el maíz, el sorgo y el girasol.

El organismo señaló además que mayo contó con un día hábil menos respecto del mismo mes del año pasado, aunque el incremento del tipo de cambio actuó como un factor que amortiguó parcialmente la caída.

Comercio exterior: importaciones e IVA Aduanero también mostraron menor dinamismo

La desaceleración vinculada al comercio exterior no se limitó a los Derechos de Exportación.

Los Derechos de Importación y otros conceptos asociados crecieron 5,2% interanual, mientras que el IVA Aduanero avanzó 8,5%, muy por debajo de la variación observada en Ganancias.

En ambos casos, ARCA atribuyó el resultado a la desaceleración de las importaciones frente al fuerte crecimiento registrado durante 2025 y a la existencia de un día hábil menos respecto del año anterior.