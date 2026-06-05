La muerte del Indio Solari no solo sacudió las fibras más íntimas de la música, sino también de toda Argentina. En una de esas raras y místicas coincidencias de la vida, Mario Pergolini se enteró al aire del fallecimiento de su amigo, Carlos Alberto “El Indio” Solari.

En una entrevista al aire con Gonzalo Bonadeo por Vorterix, el famoso conductor y productor de medios, se enteró que el mítico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota había fallecido. En ese momento, lo que debió haber sido una mañana de viernes habitual se transformó en un momento de quiebre absoluto y dolor en directo para el descolocado conductor quien decidió suspender la transmisión y la nota para dar paso a un homenaje en vivo.

El momento de quiebre

La transmisión marchaba con normalidad cuando la confirmación de los principales medios rompió la rutina. Al recibir la primicia, Pergolini no pudo disimular el shock. “Me impacta la noticia porque es inesperada”, balbuceó el conductor, visiblemente movilizado.

La mayor carga emocional del momento radicó en la increíble casualidad que rodeó el inicio de su jornada. Sin saber lo que ocurriría horas más tarde, Pergolini había decidido dedicarle la mañana completa a la obra del Indio .

“Te juro que empezamos el programa hoy con Los Redondos. Todo el día de hoy es Redondos, desde el inicio”, relató con la voz entrecortada, asombrado por la conexión del destino. Incluso minutos antes del flash informativo, había compartido al aire una de las tantas fotos que atesora junto al cantante.

Una relación de respeto, códigos y confidencias

La historia entre Mario Pergolini y el Indio Solari no fue la típica relación de periodista y músico. Ambos fanáticos del rock de y Boca Juniors, forjaron un profundo respeto mutuo y códigos inquebrantables . En un ecosistema de medios donde el Indio siempre se mostró esquivo y selectivo, Pergolini se convirtió en uno de sus interlocutores de máxima confianza.

A lo largo de los años, compartieron entrevistas históricas que excedieron lo musical para adentrarse en reflexiones sobre la masividad, la cultura y la vida misma. Pergolini siempre entendió el valor del enigma del Indio, protegiendo su intimidad y sirviendo de puente genuino con las masas de fieles ricoteros.

Esa complicidad hizo que el golpe de su partida se sintiera no solo como la pérdida de una leyenda nacional, sino como la de un compañero de ruta.

La última dedicatoria

Antes de silenciar las palabras para darle paso a la música y procesar el dolor de una pérdida que marca el fin de una era para la cultura argentina, Pergolini eligió un himno absoluto para despedirlo.

Para cerrar la transmisión en vivo y su presencia, pensó el tema que quería y eligió TODO UN PALO. Esta canción es símbolo de la vanguardia que representó el Indio Solari y dejó retumbando una frase que quedará para siempre “el futuro llegó hace rato”, pero Pergolini seguro no haya obviado el estribillo que dicta “¿ cómo no sentirme así ?" tras la despedida de su amigo.

El día que el Indio Solari anunció su enfermedad con Pergolini