La trama Adorni: viajes, bienes no declarados y las contradicciones que cercaron al jefe de Gabinete

En esta noticia Renuncia de Manuel Adorni: la cronología de su salida

Tras la confirmación de su salida del Gobierno, Manuel Adorni también dejará su lugar en el directorio de YPF. Según pudo conocer El Cronista, el exjefe de Gabinete presentará en los próximos días su renuncia como representante del Estado nacional en la petrolera, un paso que dentro del oficialismo dan por descontado y que abrirá el proceso para definir a su reemplazante.

La decisión se encuentra en línea con lo que el propio Adorni había anticipado en la carta con la que renunció a la Jefatura de Gabinete, donde expresó su intención de dejar la función pública.

La salida no será automática pero en Casa Rosada descuentan que le aceptaran la renuncia “-en un 99%”-, según deslizaron a este diario. De acuerdo con lo reconstruido por El Cronista a partir de fuentes al tanto del funcionamiento societario de la empresa, la dimisión deberá ser tratada por el directorio de YPF, que es el órgano encargado de aceptar formalmente la renuncia y poner en marcha el mecanismo para cubrir la vacante.

Aunque la decisión política ya está tomada, las personas que siguen de cerca la dinámica de las participaciones estatales en empresas recuerdan que la salida requiere cumplir con el procedimiento previsto en el estatuto de la compañía. Por eso, la formalización dependerá de una reunión del directorio y no únicamente de la voluntad del exfuncionario.

En el oficialismo descuentan que ese trámite quedará resuelto durante la semana, aunque no existe un plazo estatutario que obligue a convocar al directorio en un día determinado.

El exvocero de Presidencia es hasta ahora representante de las acciones Clase A —que le otorgan poder de veto en las decisiones de la compañía— del Poder Ejecutivo.

La decisión de encontrar a un reemplazante de Adorni en el cargo está en manos del oficialismo, tal como resolvió con Guillermo Francos tras su salida.

¿Qué ocurriría en ese caso? A principios de 2025, Francos pasó a ser un representante de Clase C y desde el Ejecutivo designaron a su reemplazante. Otro exfuncionario que recaló en el directorio es Lisandro Catalán, exministro del Interior.

Renuncia de Manuel Adorni: la cronología de su salida

Manuel Adorni dejó este sábado la Jefatura de Gabinete de Ministros, en el cierre de una de las crisis políticas más profundas que atravesó el gobierno de Javier Milei desde diciembre de 2023. La decisión llegó luego de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que se prolongó durante más de cien días y que el oficialismo no logró contener.

Adorni llegó a la administración libertaria en diciembre de 2023 como vocero presidencial y rápidamente se transformó en una de las caras visibles de la gestión. Su exposición mediática constante, sumada al respaldo permanente de Karina Milei, lo fueron consolidando como una figura central del esquema de poder oficialista.

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Ese ascenso tuvo como punto de inflexión el 2025, cuando encabezó la lista de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas porteñas y se impuso al PRO en su propio bastión. El resultado fortaleció el proyecto político de los Milei y allanó el camino para su siguiente paso: a fines de octubre de ese año fue promovido a la Jefatura de Gabinete , en reemplazo de Guillermo Francos.

El 4 de noviembre, Javier Milei firmó el Decreto 784/2025 que oficializó su designación, y la jura se realizó al día siguiente en el Salón Blanco. Adorni mantuvo, además, el control total de la vocería presidencial.

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Finalmente, este sábado Adorni presentó su renuncia indeclinable como jefe de Gabinete ante Javier Milei, en una nota que entregó formalmente en la Quinta de Olivos. La comunicó primero a través de su cuenta de X, con un mensaje breve que replicó el estilo que utilizó durante toda su gestión: agradeció la confianza del Presidente y calificó su paso por el cargo como “un verdadero honor”.