El antecedente de Manuel Adorni le está complicando al Gobierno la negociación del nuevo proyecto de Inocencia Fiscal en la Cámara de Diputados. El exjefe de Gabinete se había acogido, días antes de dejar el cargo, al régimen simplificado de Ganancias que ahora el oficialismo busca ampliar por ley, y ese antecedente se convirtió en la principal traba para destrabar los acuerdos con la oposición.

Pese a las resistencias, en La Libertad Avanza no bajan los brazos: buscarán dictamen este miércoles en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, desde las 11 en el anexo C. “Es la idea”, admitieron fuentes parlamentarias del bloque libertario, aunque reconocen que la habilitación de funcionarios públicos en la letra de la ley sigue siendo un punto sensible.

El proyecto amplía el universo de beneficiarios del régimen simplificado de Ganancias y apunta a blanquear ahorros informales sin sanciones.

Con respecto a las resistencias, la jefa del bloque de senadores de LLA Patricia Bullrich anticipó que ya se están pensando cambios en la normativa inicial.

“No será el caso de los funcionarios públicos, pero sí van a poder hacer un blanqueo los que durante años ahorraron en dólares en Argentina como manera de resguardo de valor” , dijo en declaraciones periodísticas esta mañana la exministra.

El proyecto del PEN (Inocencia Fiscal) deja afuera a los funcionarios públicos. Desde el MID vamos a proponer en comisión incluir a funcionarios actuales y ex funcionarios, con retroactividad de 10 años.

Si el oficialismo insiste con el texto original, NO lo vamos a acompañar. — Oscar Zago (@dipzago) August 11, 2026

La semana pasada, en una reunión informativa, funcionarios de Economía –la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini; el director nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldu, y el director del BCRA Martín Vauthier– defendieron la iniciativa ante las comisiones.

Balestrini negó que se trate de un nuevo blanqueo: “Esto no se trata de un régimen de regularización de activos, sino de una declaración jurada simplificada”, dijo, y aclaró que los funcionarios seguirán obligados a presentar sus declaraciones ante la Oficina Anticorrupción.

Vauthier, por su parte, dimensionó el objetivo de la norma: estimó en unos 170.000 millones de dólares el stock de billetes fuera del sistema financiero, entre cuatro y cinco veces los depósitos privados en moneda extranjera, que ascienden a algo más de 40.000 millones.

El requerimiento a Adorni

La discusión legislativa se da en paralelo a un dato que la propia oposición usa como argumento: un día antes de dejar la Jefatura de Gabinete, Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, formalizaron ante ARCA su adhesión al régimen simplificado que ahora se busca ampliar, en medio de la causa que los investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Este lunes, la fiscalía presentó ante el Juzgado Federal N°4 un dictamen de 207 fojas con un requerimiento de justificación patrimonial en veinte puntos. Según ese documento, entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026, el matrimonio percibió ingresos lícitos comprobados por $229.752.283, pero afrontó gastos por $272.820.832, con una diferencia de $43 millones sin explicar.

A eso se suma un desembolso en dólares no correlacionado con ingresos declarados por USD 402.578 , vinculado a la compra de un lote en el country Indio Cuá, un departamento en Miró 550 y el mobiliario de ambas propiedades.

Entre los puntos que deberá justificar Adorni figuran el origen de dólares en efectivo declarados bajo el rubro “venta de activos”, dos mutuos con familiares cuya entrega de fondos no está documentada, deudas con el Banco Galicia que desaparecen entre un ejercicio y otro, y su operatoria con criptoactivos en plataformas como Binance, Lemon y Buenbit.

Ese es el trasfondo que la oposición esgrime para resistirse a votar una ley que, sostienen, terminaría beneficiando también a funcionarios bajo investigación.

La agenda del miércoles

La jornada del miércoles concentra dos debates centrales para la agenda económica del oficialismo. A las 11, el plenario de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal tratará el proyecto de Inocencia Fiscal, que modifica las leyes 11.683, 27.799 y 25.191.

A las 15, en el mismo edificio Anexo C, las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda avanzarán con la reforma de la Carta Orgánica del BCRA que modifica las leyes 23.928 y 24.156. Para esa reunión fueron convocados los economistas Miguel Boggiano, Héctor Rubini, Ramiro Castiñeira, Aldo Abram y Claudio Zuchovicki, todos con posiciones afines al ideario libertario en materia monetaria, lo que anticipa un debate sin demasiadas voces críticas del proyecto oficial.