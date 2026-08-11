Inocencia Fiscal II: el caso Adorni complica la negociación en Diputados pero Bullrich lanza un salvavidas
El oficialismo buscará dictamen este miércoles pese a las resistencias que generó la adhesión del exjefe de Gabinete al régimen simplificado de Ganancias en medio de la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito. También se debatirá la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, con economistas afines.
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