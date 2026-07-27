El fantasma de Adorni asoma como un obstáculo para el proyecto de Caputo en el Congreso
La iniciativa elimina los topes de ingresos y patrimonio para adherir al régimen simplificado de Ganancias, pero no excluye a los funcionarios públicos. Los dialoguistas insisten con vetarlos y complica el camino del proyecto de Caputo, que se aprobó originalmente con los números justos una madrugada de diciembre.
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