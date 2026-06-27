Una imagen tomada en un cementerio de Queens, a principios de marzo, fue el punto de partida del escándalo más disruptivo que involucró al gobierno de Javier Milei, desde la llegada al poder del libertario, que hoy tuvo como corolario la renuncia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Lo que siguió fue una cascada de revelaciones sobre el funcionario, que incluyó vuelos privados, propiedades sin declarar, pagos en efectivo y contradicciones públicas que no solo erosionaron su figura, sino que lo transformaron en el centro de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que avanza sin pausa.

El escándalo no sólo sacudió la imagen del Gobierno —que llegó al poder prometiendo terminar con la corrupción de “la casta”— sino que también fracturó alianzas políticas claves, provocó una renuncia resonante dentro del PRO con la salida de Esteban Bullrich y generó una crisis institucional que todavía no encontró resolución.

De Nueva York a su renuncia, la cronología del caso Adorni

La foto que lo delató: la esposa en el avión presidencial

Todo comenzó el 8 de marzo cuando Radio Jai publicó imágenes de la visita del presidente Javier Milei a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson en el barrio de Queens, Nueva York. En las fotografías apareció la delegación argentina durante el recorrido, entre ellos Bettina Angeletti, esposa de Adorni, quien no ocupa ningún cargo oficial.

La presencia de Angeletti en el avión presidencial generó de inmediato cuestionamientos, dado que en agosto de 2024, el propio Adorni —entonces vocero presidencial— había anunciado el decreto que prohíbe realizar viajes particulares en aviones públicos.

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Ante la tormenta, el jefe de Gabinete intentó justificarse: dijo que la presencia de su esposa en el avión “no tiene un gasto adicional” y agregó que los gastos de ella los pagó ella misma. Sin embargo, días después reconoció que fue “una pésima decisión”.

La investigación se inició el 11 de marzo de 2026, luego de que el abogado Gregorio Dalbón denunciara que Angeletti había sido trasladada a Nueva York en el avión presidencial junto a la comitiva oficial. La causa terminó archivada por el juez Daniel Rafecas, pero sirvió como espoleta que detonó el resto de las investigaciones.

El jet privado a Punta del Este con el periodista de la TV Pública

Mientras crecía el escándalo del avión presidencial, el periodista Carlos Pagni reveló que Adorni se había ido en avión privado a Punta del Este durante el feriado de Carnaval. El jefe de Gabinete viajó entre el 12 y el 17 de febrero en un vuelo privado junto a su mujer, Bettina Angeletti, dos miembros de su familia menores de edad, y el periodista Marcelo Grandio, conductor de la TV Pública y amigo del funcionario.

El vuelo inmediatamente generó interrogantes sobre quién lo pagó: Grandio es un periodista amigo de Adorni cuya productora tiene contratos con la TV Pública. Voló con el jefe de Gabinete y su familia a Punta de Este y dio varias versiones sobre los vuelos.

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Primero dijo que “Manu lo pagó”; después, que cada uno abonó su parte, y finalmente, que lo pagó Adorni “con plata del Estado”. La investigación judicial determinó que el vuelo de ida estaba a nombre de la productora Imhouse, de Marcelo Grandio, y el de vuelta formaba parte de un paquete de 10 viajes de otra persona.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria allanó las oficinas de la empresa de aviación Alpha Centauri y la Justicia ordenó nuevas medidas de prueba. Adorni insistió en conferencia de prensa en que pagó el viaje, pero nunca presentó comprobantes.

El departamento de Caballito con la hipoteca inusual

La Justicia detectó luego que el jefe de Gabinete adquirió el departamento donde reside actualmente, de unos 200 metros cuadrados en el barrio porteño de Caballito, por u$s 230.000, tras pedir prestado el 87% del valor a dos jubiladas, entonces dueñas del inmueble.

La operación encendió alarmas: no se trató de un crédito bancario convencional, sino de un préstamo privado con características inusuales.

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Además, la investigación detectó otro préstamo de u$s 100.000 otorgado por dos mujeres policías —una de ellas retirada—, gestionado por su escribana. La complejidad de la estructura financiera usada para adquirir el inmueble se convirtió en uno de los pilares de la causa por enriquecimiento ilícito.

El viaje a Aruba y España: vacaciones de lujo con sueldo de funcionario

Por esos días, la Justicia confirmó también que Adorni viajó a la isla del Caribe con toda su familia del 29 de diciembre de 2024 al 10 de enero de 2025.

El viaje a Aruba resultó llamativo porque para esa fecha Adorni percibía como secretario de Estado un sueldo mensual de $ 3,2 millones, mientras que solo el viaje familiar a Aruba demandó cerca de u$s 15.000 —alojamiento en dos hoteles y pasajes de LATAM con escalas-. Ese mismo período festivo también incluyó un viaje a España.

La Justicia investiga gastos por u$s 27.658 en viajes al exterior de la familia Adorni (Aruba, Punta del Este y España), más u$s 6000 en una escapada a Bariloche y otros gastos en destinos locales.

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Adorni había negado estar de vacaciones mediante un tuit durante ese período, que resultó contradictorio con los movimientos migratorios luego verificados por la Justicia.

La casa en el country Indio Cuá que no estaba en ninguna declaración jurada

El 15 de noviembre de 2024, la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, registró a su nombre una casa dentro del barrio cerrado Indio Cuá Golf Club, ubicado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.

La propiedad presentó un problema grave: la casa no figuraba en las declaraciones juradas previas de Adorni.

En conferencia de prensa, el funcionario afirmó que “todo lo que tiene que estar declarado está declarado”, pero fuentes judiciales consultadas afirmaron que la propiedad no fue incluida en la declaración de 2024, sino que se incorporó posteriormente, en una rectificación cuando la causa por presunto enriquecimiento ilícito ya estaba en marcha.

Solo entonces reconoció que su esposa era la titular y que él poseía el 50% del inmueble. La propiedad generó otro interrogante mayúsculo: ¿cómo se financió?

Declaración del contratista Matías Tabar: u$s 245.000 en efectivo y sin factura

La respuesta sobre el financiamiento de la casa de Indio Cuá la dio el contratista Matías Tabar al declarar ante el fiscal federal Gerardo Pollicita.

Tabar declaró que la obra de remodelación de la casa en Indio Cuá costó u$s 245.000 en efectivo y sin factura.

El testimonio del contratista dejó expuesta una operación millonaria en negro que resultaba imposible de justificar con los ingresos declarados por el funcionario. En el teléfono de Tabar no solo hay datos sobre los gastos del funcionario: también encontraron mensajes en los que el jefe de Gabinete invita a Tabar a coordinar lo que iba a declarar en la Justicia, según fuentes del caso.

Adorni reconoció la relación con el contratista pero discutió los montos declarados: “El monto era menor y se está dirimiendo en la Justicia”, dijo.

La investigación del fiscal Gerardo Pollicita

El fiscal federal Gerardo Pollicita tomó a su cargo la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

El fiscal ordenó medidas de prueba, entre ellas requirió a dos billeteras virtuales que informen sobre movimientos de Adorni con criptoactivos, y también a una dirección especializada del Ministerio Público Fiscal que elabore un minucioso informe sobre la evolución patrimonial y financiera del ministro coordinador y su esposa desde que el primero asumió en la función pública.

Presidencia

La investigación del fiscal apunta a determinar si Adorni cometió enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa en sus declaraciones juradas, evasión impositiva y lavado de activos. El paso siguiente sería un requerimiento de justificación patrimonial previo a una eventual indagatoria.

La conferencia de prensa: el cruce con el periodista Nicolás Gallardo

Adorni convocó a una conferencia de prensa en Casa Rosada que se convirtió en uno de los episodios más tensos de la gestión. El periodista Nicolás Gallardo, columnista de El Cronista, le preguntó directamente si la sociedad no merecía saber cómo financió sus viajes y señaló que la casa de Indio Cuá no figuraba en su declaración jurada.

Adorni interrumpió al periodista reiteradas veces y respondió: “Prácticamente todo lo que decís es falso.” Lejos de explicar su situación patrimonial, el jefe de Gabinete exigió disculpas públicas a Gallardo en plena sala por una publicación previa sobre el apoyo de sus compañeros de gestión.

El periodista también le preguntó directamente si pagó el viaje a Punta del Este en negro o si existía una factura a nombre de su amigo Grandío. Adorni le respondió: “Vos no sos juez, Gallardo”.

La conferencia terminó con Adorni retirándose antes de tiempo y dejando sin respuesta la mayoría de las preguntas sustanciales.

El informe ante los diputados con Milei en el palco

Adorni presentó en la Cámara de Diputados, a fines de abril, su informe de gestión, en una sesión atravesada por un fuerte clima político y con la presencia en el recinto de Javier Milei y gran parte del Gabinete como señal de respaldo.

Fue el informe más esperado de los últimos 30 años de historia parlamentaria argentina. La oposición había preparado más de 4800 preguntas. En el marco de su exposición, los bloques buscaron sostener una estrategia coordinada, mientras el oficialismo apostó a blindar políticamente al jefe de Gabinete.

Adorni declaró ante los diputados que en sus declaraciones juradas “nunca existió ocultación alguna”, una afirmación que semanas después contradiría abiertamente al reconocer en televisión que ocultó más de medio millón de dólares.

El diputado Pitrola del Frente de Izquierda lo llamó “cadáver político”, y la sesión se convirtió en el segundo pico de menciones sobre Adorni en redes sociales desde que comenzó el escándalo.

La declaración jurada con los ahorros en negro y el Bitcoin

Adorni rectificó a inicios de junio sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 y reconoció que había ocultado medio millón de dólares que había ganado con criptomonedas. “Ahorramos en negro como todos los argentinos”, afirmó.

La admisión fue devastadora: el mismo funcionario que en el Congreso dijo que nunca ocultó nada, incorporó en su nueva declaración jurada dólares en efectivo por un valor equivalente a $ 400 millones, que vinculó con una tenencia en Bitcoin.

La explicación sobre el origen cripto de la fortuna generó incredulidad: referentes del mundo cripto señalaron que en 2014 —el año que indicó Adorni— el bitcoin era un mercado de nicho con muy pocos usuarios en Argentina.

Adorni también omitió presentar el anexo reservado con los bienes de su esposa Bettina Angeletti, pese a que ese formulario es obligatorio para los funcionarios públicos casados.

Nuevas revelaciones: videojuegos con tarjetas de subordinados

Las revelaciones no cesaron. Se supo también a principios de junio que, en agosto del año pasado, Manuel Adorni compró en su cuenta de Mercado Libre un “monitor gamer” y dos proyectores para videojuegos que le costaron, en total, $ 5.848.589.

El detalle polémico fue que la compra se hizo desde la cuenta personal del jefe de Gabinete con tarjetas de crédito ajenas, que pertenecen a dos empleados públicos que trabajaban a sus órdenes dentro de la estructura de la Vocería Presidencial.

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La denuncia agregó una nueva arista al expediente: el uso de tarjetas de subordinados para gastos personales del funcionario profundizó la imagen de un jefe de Gabinete que utilizaba recursos ajenos para su beneficio propio.

El PRO le soltó la mano y pidió su renuncia

El escándalo superó los límites del partido gobernante. El Pro reclamó al presidente Javier Milei que “defienda el cambio y no a Adorni”, en medio de las acusaciones contra el jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito.

El partido difundió un comunicado en el que aseguró que Manuel Adorni “no podía seguir en el cargo” y pidió avanzar con su interpelación en el Senado volviendo a tomar distancia del Gobierno.

El impacto político fue tan profundo que el exsenador y exministro de Educación Esteban Bullrich presentó su renuncia irrevocable a Pro, luego de que el partido auxiliara al jefe de gabinete en la frustrada sesión del martes para avanzar con un proyecto de interpelación. Bullrich argumentó que la protección brindada a Adorni reveló la “verdadera identidad” del partido.

El Cronista

La Justicia cierra el cerco

El fiscal Pollicita ordenó las últimas medidas de prueba para luego llamar a indagatoria al jefe de Gabinete.

Pollicitta requirió a dos billeteras virtuales que informen sobre movimientos de Adorni, y un minucioso informe sobre la evolución patrimonial y financiera del ministro coordinador.

Adorni acumula además una causa paralela: el fiscal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria de su hermano Francisco, diputado provincial, por falsear sus declaraciones juradas. La investigación cerró más el cerco sobre la familia Adorni.

Renuncia tardía

Tras meses de revelaciones sobre propiedades sin declarar, pagos en efectivo y contradicciones públicas, finalmente Manuel Adorni presentó su renuncia este sábado 27 de junio por la tarde tras una reunión con el presidente Javier Milei, quién aterrizó pocas horas atrás desde España.

La novedad la publicó el propio exvocero en sus redes sociales, poco antes de las 19 horas. Allí, Adorni aclaró que, “por primera vez” actúa en contra de los deseos del Presidente.

Tras esto, le habló directamente a Milei: “Usted sabe todo lo que he sufrido durante todo este tiempo. Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia".

En el tramo final, Adorni ratificó su respaldo político y personal al Presidente, a quien definió como “la única esperanza para la Argentina”. También agradeció a Karina Milei, a los ministros, a sus equipos de trabajo y a quienes lo acompañaron dentro y fuera del Gobierno. “Cierro esta etapa. Me retiro tranquilo y sereno, pero por sobre todo, con la consciencia tranquila y firme en mis convicciones”, concluyó.

En su lugar, se espera que asuma el actual ministro del Interior, Diego Santilli.