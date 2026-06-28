Bullrich y su jugada maestra: cómo el Congreso derrumbó a Adorni
La presión parlamentaria terminó de aislar al jefe de Gabinete antes de que prosperara la interpelación. Mientras la oposición acumulaba votos para una censura, la jefa del bloque oficialista administró el desgaste desde adentro y salió fortalecida.
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