Reforma laboral, al detalle: que cambia en indemnizaciones, recibos de sueldo, convenios colectivos y sindicatos
El Gobierno reglamentó aspectos centrales de la reforma con cambios en el cálculo de indemnizaciones, el formato de los recibos de sueldo y la negociación sindical. Qué implica el nuevo esquema y cómo impacta en empresas y trabajadores.
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 5 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.