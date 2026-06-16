Reforma Laboral: se puede aplicar de forma retroactiva? El caso de San Juan
La reforma laboral abrió una discusión jurídica que comienza a trasladarse a los tribunales: ¿las nuevas reglas pueden aplicarse a relaciones laborales iniciadas antes de su entrada en vigencia o sólo alcanzan a los contratos celebrados con posterioridad?
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