Singapur es el país que más invierte en IA per cápita con un total de 15.01 dólares por cada mil dólares de su PIB. Foto: Archivo.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, realizó una visita oficial a Singapur en el marco de una agenda orientada al fortalecimiento de los vínculos y a conocer experiencias en educación, primera infancia, desarrollo del capital humano e inserción laboral.

Durante su estadía en el país asiático, la ministra mantuvo reuniones con autoridades políticas, educativas y sociales, recorrió instituciones de excelencia, participó de encuentros técnicos y encabezó actividades con la comunidad argentina residente.

Reuniones políticas y respaldo internacional

Uno de los puntos centrales de la agenda fue el encuentro con el canciller de Singapur, Vivian Balakrishnan, con quien dialogó sobre los 50 años de relaciones bilaterales, las políticas de desarrollo de recursos humanos y la formación de ciudadanos comprometidos.

En ese marco, Pettovello compartió las prioridades del Gobierno argentino y solicitó el apoyo de Singapur a la candidatura de Rafael Grossi como próximo secretario general de las Naciones Unidas.

La ministra Sandra Pettovello se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, para hablar sobre la relación entre ambos países, sus políticas de desarrollo de recursos humanos y la formación de ciudadanos comprometidos, además de profundizar el… pic.twitter.com/c0Lf7tNN7B — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) January 9, 2026

También se reunió con el ministro de Trabajo, Tan See Leng, quien destacó las políticas de capacitación continua para potenciar el desarrollo laboral a lo largo de toda la vida profesional y su impacto en la competitividad de la economía.

Educación, primera infancia y formación en valores

En materia educativa, Pettovello mantuvo un encuentro con David Neo, ministro de Estado Senior de Educación y ministro interino de Cultura, Comunidad y Juventud. Allí intercambiaron visiones sobre las políticas dentro y fuera del aula orientadas a desarrollar el potencial de los estudiantes.

La ministra visitó el Centro Comunitario de Singapur, donde se interiorizó sobre el funcionamiento de los centros barriales que promueven la convivencia social, la recreación y la participación comunitaria, y recorrió el jardín de infantes Montessori “Superland”, que funciona en el mismo espacio.

También estuvo en el MOE Kindergarten de Tanjong Katong, dependiente del Ministerio de Educación, donde conoció el enfoque pedagógico y las prácticas de educación inicial del país.

Junto a autoridades locales, recorrió además el Instituto Nacional de Educación, el Instituto Autónomo de la NTU y el Centro de Singapur para la Educación del Carácter y la Ciudadanía, organismos clave del sistema educativo singapurense, con fuerte foco en la formación docente, la innovación pedagógica y el desarrollo del capital humano.

Empleo, capacitación e inclusión social

La agenda incluyó una visita al Instituto de Educación Técnica (ITE), que ofrece programas de educación profesional y capacitación técnica para mejorar la competitividad de la fuerza laboral en sectores estratégicos.

Además, Pettovello se reunió con el ministro de Desarrollo Social y Familiar, Masagos Zulkifli, con quien intercambió experiencias sobre políticas destinadas a niños y familias, y participó de una reunión informativa sobre la Agencia de Desarrollo de la Primera Infancia, responsable de regular y supervisar el sistema de cuidado y educación de niños desde el nacimiento hasta los seis años.

También formó parte de una mesa técnica con autoridades del Workforce Singapore (WSG) y de SkillsFuture Singapore, organismos dedicados a promover la empleabilidad y el aprendizaje continuo como política de Estado.

Cultura, inclusión y comunidad argentina

En el plano cultural y social, la ministra participó de un almuerzo de trabajo con el ex segundo ministro de Educación Mohamed Maliki Osman, con quien analizó el proceso de transformación de Singapur desde su independencia y las políticas que lo convirtieron en un caso de estabilidad política y desarrollo económico.

Se reunió además con la coreógrafa Kavitha Krishnan, fundadora del Maya Dance Theater y del Diverse Abilities Dance Collective, grupos de danza integrados por personas con síndrome de Down. Allí se repasaron experiencias de educación especial e inclusión, vinculadas a clases de tango impulsadas con apoyo de la Argentina, y se expresó la expectativa de repetir la iniciativa durante el World Down Syndrome Congress 2027, que se realizará en Buenos Aires.

Pettovello también recorrió el Museo Nacional de Singapur, donde participó de las experiencias “Singapore Odyssea” y la exposición “Once Upon a Tide”, y encabezó un encuentro con la comunidad argentina residente, para conocer sus trayectorias laborales y experiencias en el exterior.

La huella argentina en Singapur

Acompañada por el embajador argentino Mauricio Nine, la ministra visitó distintos espacios que recuperan la cultura, la ciencia y la identidad argentina en Singapur. Entre ellos, la escultura “Fuelle” (2024) del artista Daniel Brandimarte, en homenaje a Aníbal Troilo, réplica de la obra emplazada en Buenos Aires.

También recorrió la exposición itinerante “Dinosaurs of Patagonia” en el Science Centre Singapore, curada por el Museo Egidio Feruglio de Trelew, donde se exhibe la réplica del Patagotitan mayorum, el dinosaurio más grande conocido, y mantuvo reuniones con autoridades del centro y de la Universidad Nacional de Singapur.

El cierre de la agenda incluyó una visita al Gardens by the Bay, donde pudo apreciar especies arbóreas de origen argentino, en uno de los principales espacios naturales y turísticos del país asiático.