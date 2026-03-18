Basta de pensar que países como Estados Unidos, Alemania, España, Canadá, Suiza, entre otros más, son el la meca del turismo y del poder. En el corazón marítimo del Sudeste asiático existe un país insular cuya economía y prestigio en el mundo le da el privilegio de tener el pasaporte más poderoso del mundo muy por encima de grandes potencias mundiales. Este país es Singapur. Singapur se mantiene como el país con el pasaporte más poderoso del mundo en 2026, de acuerdo con el Índice de Pasaportes Henley. El documento de Singapur permite el acceso sin visa a más destinos que cualquier otro, consolidando su liderazgo global en movilidad internacional por más de tres años consecutivos en como el número 1. Para los mexicanos, esto tiene un impacto directo, ¿por qué? pueden viajar a Singapur sin necesidad de visa previa, algo que no ocurre con su país vecino, Estados Unidos, lo que facilita el turismo y los viajes de negocios. Esta apertura refleja la sólida relación internacional del país asiático y su enfoque en atraer visitantes de todo el mundo. Singapur es reconocido por su impresionante mezcla de modernidad y naturaleza. Lugares como Marina Bay Sands, Gardens by the Bay y su icónico skyline ofrecen experiencias únicas que combinan arquitectura futurista con espacios verdes cuidadosamente diseñados, ideales para turistas que buscan innovación y belleza. La gastronomía es otro de sus grandes atractivos. Desde puestos callejeros con estrellas Michelin hasta restaurantes de alta cocina, el país ofrece una diversidad culinaria que refleja su mezcla cultural china, malaya e india, posicionándolo como uno de los destinos gastronómicos más importantes del mundo. Por otro lado, Singapur destaca por su limpieza, seguridad y eficiencia. Sus sistemas de transporte, orden urbano y políticas estrictas lo convierten en un destino cómodo y confiable, lo que atrae tanto a viajeros primerizos como a visitantes frecuentes que valoran la organización y la calidad de vida. Para los aficionados a la F1, Singapur cuenta con El Circuito Urbano Marina Bay, donde se lleva a cabo el Gran Premio de Singapur de la F1, “uno de los más exigentes físicamente para los pilotos, debido a sus calles irregulares y a su clima cálido y húmedo”, dice el sitio web oficial de la Fórmula 1. El pasaporte mexicano se ubica en el puesto 20 del Índice Henley, permitiendo el acceso sin visa a 156 destinos, lo que lo posiciona como uno de los más fuertes de América Latina. A pesar del incremento en costos a partir de 2026, el pasaporte mexicano sigue ofreciendo una amplia movilidad internacional. Esto permite a sus ciudadanos viajar con relativa facilidad a destinos clave como Singapur, el país con el pasaporte más poderoso del mundo.