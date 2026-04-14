El trayecto que se inicia en el sur de Portugal y culmina en Singapur se ha establecido como la ruta ferroviaria continua más larga del mundo: 21 días y aproximadamente 18.755 kilómetros que atraviesan tanto paisajes urbanos como remotos, desde la península ibérica hasta la jungla del sudeste asiático. Más que un récord, representa una experiencia que combina transporte, turismo y una logística excepcional. Esta ruta recorre ocho naciones y diversas capitales emblemáticas, transitando por París, Moscú y Pekín antes de adentrarse en el sudeste asiático a través de Laos, Tailandia y Malasia hasta alcanzar Singapur. Para los entusiastas del ferrocarril, la inauguración del tramo laosiano en 2021 fue el vínculo que permitió la conexión continua entre Europa y el extremo oriental de Asia. El viaje comienza en el Algarve portugués y atraviesa la península ibérica, Francia y Alemania hasta llegar a la Europa del este. Moscú funciona como polo neurálgico donde se calibran conexiones hacia Siberia y Mongolia; desde ahí, el tren avanza hacia China, con parada en Pekín y luego desciende al sureste asiático. En el tramo entre China y Singapur, el paso por Laos se ha convertido en la pieza que hizo posible la travesía completa. Viajantes y expertos destacan la diversidad de paisajes y la sucesión de culturas como el principal atractivo del itinerario. Empresas y operadores estiman que el coste aproximado del billete para todo el trayecto ronda los 1200 euros, sin incluir comidas ni noches en las paradas. Quienes optan por esta modalidad suelen combinar segmentos en coche-cama con estancias planificadas en ciudades emblemáticas. Planificar alojamiento, visados y conexiones fronterizas es parte esencial del viaje: la continuidad ferroviaria no elimina la necesidad de gestionar permisos y reservas locales, especialmente al cruzar varios países con normativas distintas. La ruta brinda una alternativa singular para recorrer Europa y Asia: una sucesión de estaciones históricas, cambios de escenario y la sensación de atravesar el mundo a fuego lento. Aunque no es la opción más rápida, este periplo ofrece una experiencia única. La posibilidad de unir continentes sin volar atrae a un público que busca vacacionar con ritmo pausado, observar paisajes y relacionarse con el transporte como parte de la experiencia. Para muchos, el atractivo radica en la combinación de comodidad y aventura que ofrece esta travesía.