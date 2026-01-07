El rebote no alcanzó: la confianza en el Presidente termina el año en rojo

El cierre del año encontró a Javier Milei con una presencia política menos estridente que en meses anteriores, pero todavía dominante. Sin grandes anuncios propios, pero con una victoria política por el Congreso, el Presidente volvió a convertirse en el eje de la conversación política y digital.

Diciembre estuvo marcado por la discusión del Presupuesto 2026, la Reforma Laboral y las movilizaciones sociales. En ese escenario, buena parte de las críticas a los proyectos del oficialismo apuntaron directamente a Milei, consolidando una dinámica que se repite desde el inicio de su gestión: incluso cuando no protagoniza los hechos, concentra el costo político.

Según un informe publicado por la consultora Ad hoc, en paralelo el Presidente volvió a apoyarse en la agenda internacional. Venezuela, los cruces en el Mercosur y los alineamientos regionales reactivaron una conversación externa que había perdido fuerza en los meses previos, un terreno donde el Gobierno consigue mejores niveles de apoyo y menor negatividad.

El balance del mes deja una foto con claroscuros. Milei logra sostener una imagen positiva por tercer mes consecutivo, algo que no había ocurrido en todo 2025, pero lo hace con el volumen de conversación más bajo de toda su presidencia.

Mientras tanto, la agenda local aparece como su principal límite y la oposición vuelve a mostrar falta de densidad y permanencia.

Imagen positiva, protagonismo en baja

Durante diciembre, la conversación digital sobre Javier Milei cerró con un saldo favorable: el 47% de las menciones fueron positivas, frente a un 42% negativas. Es el tercer mes consecutivo con balance positivo, una racha inédita en 2025.

Sin embargo, el dato convive con otro menos alentador para el oficialismo: el volumen total cayó a cinco millones de menciones, el segundo mes consecutivo en mínimos históricos.

La combinación marca una tendencia clara: Milei mantiene apoyo entre sus comunidades digitales, pero pierde centralidad relativa en la agenda cotidiana.

La agenda internacional como refugio

Al igual que al inicio de su mandato, el frente internacional volvió a funcionar como válvula de escape para la imagen presidencial. Las menciones vinculadas a Venezuela, Mercosur y liderazgo regional mostraron niveles de positividad sensiblemente más altos que los temas domésticos.

El posicionamiento del Presidente sobre la situación venezolana fue clave: en un solo día concentró cerca del 10% de todas las menciones de diciembre y duplicó el volumen diario habitual.

La participación de comunidades digitales internacionales amplificó el impacto y reforzó la narrativa de liderazgo regional que el Gobierno busca instalar.

Reforma laboral: el principal foco de desgaste

En el plano local, la Reforma Laboral fue el tema que concentró mayor volumen y mayor negatividad. Con más de medio millón de menciones, se convirtió en el eje central de la discusión política interna y alcanzó a más de la mitad de los usuarios argentinos en redes sociales.

El 18 de diciembre, día de la marcha contra la reforma y del rechazo al capítulo XI del Presupuesto en Diputados, fue el peor día digital del Presidente en todo el mes. Aun así, ese pico negativo no logró revertir la tendencia mensual positiva.

Las movilizaciones sindicales volvieron a colocar a Milei en el centro de la escena, pero sin recuperar la potencia digital de 2024. Aunque la consigna “contra la reforma laboral de Milei” elevó el volumen de conversación, el impacto fue limitado y de corta duración.

Comparadas con paros y marchas anteriores, las protestas de diciembre generaron menos interacción y menor capacidad de daño sostenido sobre la imagen presidencial.

Presupuesto 2026: universidades y discapacidad, los puntos sensibles

Dentro del debate presupuestario, los temas que más negatividad generaron fueron el financiamiento universitario y la ley de emergencia en discapacidad. Tanto el rechazo inicial del capítulo XI como su posterior ratificación en el Senado concentraron críticas hacia el Presidente.

La celebración oficial por la aprobación del Presupuesto no logró compensar el impacto negativo que estos recortes generaron en la conversación digital.

Otro dato curioso: en un escenario de oposición fragmentada, la irrupción del pastor Dante Gebel fue el fenómeno más llamativo del mes. Su nombre pasó de menos de cinco mil menciones a más de 750 mil, superando en volumen a dirigentes tradicionales del peronismo.

Sin embargo, la instalación fue tan rápida como efímera. Tras los primeros días y la difusión de encuestas con alto desconocimiento e intención de voto baja, la conversación se diluyó.

El contraste con figuras como Axel Kicillof, que sostienen menor volumen pero mayor permanencia, refuerza el diagnóstico central del informe: el principal activo del oficialismo sigue siendo el vacío opositor.