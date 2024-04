Puerta a puerta para traer repelente: las claves de impuestos, condiciones y plazos

El Gobierno anunció ayer que, "dado el contexto epidemiológico actual y el consecuente incremento en la demanda de repelentes" por el brote de dengue, que motivó que en múltiples regiones del país se detectaran faltantes, la ANMAT comenzará a exceptuar su intervención para importar repelentes de insectos en aerosol, crema, spray y gel.

La excepción estará vigente a partir del lunes 8 de abril y por 30 días para el régimen general de importadores como para el régimen particular, para que las personas puedan comprar estos productos en el exterior a través del servicio de courrier (puerta a puerta) sin tener que efectuar trámites adicionales.

La primera reacción la tuvo SC Johnson que, según anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, "está trayendo dos aviones llenos de Off".

Qué cambia con ANMAT

La medida elimina la intervención del ANMAT, el organismo encargado de verificar que los productos para la salud sean seguros para la población y de aprobarlos para importar en dos oportunidades: una vez en el primer ingreso, y luego cada vez que entre el producto, pero con un trámite más abreviado de hasta tres días.

A partir de ahora, la entidad deja de intervenir y cualquier persona podrá importar cualquier repelente.

Las góndolas en otros países

Sin embargo, las empresas importadoras alcanzadas por esta excepción deberán presentar ante la ANMAT una declaración jurada (que puede ser consultada en Repelentes: excepción de intervención | Argentina.gob.ar) a través de la Plataforma de Trámites a Distancias (TAD), informaron desde la Aduana. La nota podrá ser efectuada sistémicamente a través del Sistema Informático Malvina (SIM) cuando se tratare de destinaciones de importación para consumo que se realicen por el régimen general de importación.

Cambios en los impuestos

Estos productos tendrán, además de la excepción de pasar por ANMAT, una reducción del plazo de pago a una única cuota a 30 días y se agregó la suspensión del cobro del IVA adicional (20%) y la retención de ganancias (6%).

Con estas reducciones, aún se consideran los impuestos del IVA (no agregado) del 21%, Ingresos Brutos, de hasta 3% y la tasa estadística y el arancel si es que corresponde. Por otro lado, deben considerarse los impuestos a la compra de moneda extranjera que tiene un tributo del 60% entre el Impuesto PAIS y el adelanto de Ganancias.

Courier

El servicio de compras de productos del exterior por courier, conocido como puerta a puerta, permite importaciones sin la necesidad de la intervención de un despachante de Aduana o de inscribirse. El valor de compra del bien no debe superar los u$s 1.000, fija un límite de 50 kilos por vuelo y deberán estar conformadas por hasta 3 unidades de la misma especie en el caso de los pequeños envíos

El producto además debía ser para uso personal y no tener una finalidad comercial. Esto último era evaluado por el servicio aduanero. Si el bien importado requería de la intervención de otro organismo, como el ANMAT, el comprador debía tramitarlas y concurrir con la documentación para la entrega presencial. En esta parte si era necesaria en general la intervención de un despachante. Desde ahora, queda suprimida la necesidad de la aprobación de ANMAT y de presentar una declaración jurada.

En el caso de mas MiPymes, los envíos tampoco pueden superar los 50 kilos pero pueden ser por hasta u$s 3.000.

Importaciones: cuánto tiempo demora

En el caso de la importación por el sistema courrier y, en consonancia con lo que puntualizó el ministro de Salud, Mario Russo, en diálogo con TN, los tiempos que demora la llegada del producto son "los tiempos de Amazon", la principal plataforma de compra venta de Estados Unidos.

La compra de un repelente en gel de la marca líder por esa plataforma demora hasta 15 días, mientras que si se realizara la compra por un lado y el envío por un servicio de paquetería de DHL, el envío demora hasta 5 días.

En el caso de que un importador decida hacer una compra grande, la demora es de hasta tres semanas si se realiza en Estados Unidos, ya que un volumen relevante de productos químicos no suele ser transportada en avión. Si decidiera comprarlo en otro país de origen, como China, la demora puede ser de hasta 60 días.

Si el importador no hubiese ya comprado este tipo de productos, debe tenerse en cuenta los tiempos de conseguir un proveedor que acepte los pagos a 30 días, realizar la orden de compra, conseguir stock o en todo caso agregar la demora de su producción.

¿Es mejor el precio?

El sistema de fletes internacionales así como el de los envíos minoristas tienen precios relativamente estandarizados con pisos no inferiores a los u$s 30. A modo de ejemplo, al realizar la compra a través de Amazon, se observa que un repelente en gel de la marca líder cuesta u$s 9,97, a lo que se agrega el costo de envío más los impuestos, suma u$s 61. Si se calcula al dólar turista del 5 de abril ($1.410), el monto por una unidad asciende a $86.010. Si se agregan unidades del mismo producto, al comprar cinco, el monto es de u$s 140, que al dólar turista son $197.400, es decir $39.480 por unidad.

Naturalmente, el costo por producto se recorta a medida que se compren más unidades a pesar de la suba del costo del envío, pero se mantiene el límite de compra del producto de u$s 3.000.

Otra dimensión que vale tener en cuenta es si es o no simple. El procedimiento requiere registrarse en la cuenta, contar con una tarjeta para realizar el pago, en un país con bajos niveles de inclusión financiera, y demanda un pago mayor a la hora de hacerse de la mercadería y no necesariamente termina saliendo más barato.