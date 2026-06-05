El dólar presenta una cotización de 17.27 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este viernes, 5 de junio de 2026, cifras que muestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un 0.10%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.29 pesos y un mínimo de 17.27 pesos.

En el mercado del Dólar, la cotización retrocedió ligeramente en la última semana (-0.50%) y en el último año acumuló una caída mayor (-7.13%), lo que indica una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el dólar alternó subas y bajas sin jornadas estables y terminó el período casi sin cambio neto.

Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 17.1 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 4.11%, es menor que la volatilidad anual del 7.57%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva en relación con los últimos dos días, lo que indica un aumento significativo en su valor. Este comportamiento parece reflejar una mayor demanda de la moneda, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía.

La estabilidad y crecimiento en la cotización del Dólar sugiere que los inversionistas están optimistas ante nuevas oportunidades. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia en las próximas semanas para evaluar su sostenibilidad a largo plazo.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México de forma segura?

para finalizar, cambia dinero únicamente en bancos y casas de cambio autorizadas por la CNBV; verifica que exhiban su permiso vigente, compara el tipo de cambio y las comisiones con la referencia de Banxico y solicita siempre tu comprobante. Evita a cambistas informales en la calle y operaciones fuera de sucursales; realiza transacciones en lugares con cámaras y personal de seguridad. Cuenta el efectivo en ventanilla antes de retirarte, verifica que los billetes no estén rotos o alterados y, si es posible, usa marcadores o luz UV. Lleva solo el efectivo necesario, guarda el resto en un lugar seguro y evita mostrar grandes sumas en público.

para finalizar, si retiras o cambias en cajeros, usa los que estén dentro de bancos o centros comerciales, cubre tu NIP y revisa que no haya aditamentos sospechosos. Notifica a tu banco tu viaje, activa alertas de transacción y conserva todos los comprobantes para cualquier aclaración. Rechaza la conversión dinámica en terminales (cobra en moneda local) y verifica que el monto entregado coincida con el ticket antes de firmar o salir. Mantén tus documentos de identidad a la mano pero no los pierdas de vista y ante cualquier irregularidad solicita la cancelación inmediata y reporta el incidente.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.