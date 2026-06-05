Detrás de las declaraciones de rigor, la letra chica del financiamiento internacional que aceleró la firma del acuerdo Mercosur- Unión Europea empieza a trazar una frontera entre los si y los no que los funcionarios comunitarios tienen en la mira.

“El dinero no es un problema”, aseguran quienes tienen poder de decisión, pero alertan que los fondos vienen junto a un manual de instrucciones estrictamente verde.

El corazón de esta estrategia financiera, el Global Gateway, un megafondo europeo diseñado para competir de igual a igual con la Ruta de la Seda china.

Los desembolsos están atados a la consigna estricta de descsrbonizaxcion, un punto que contrasta con el momento energético de la Argentina, a partir de los recursos de Vaca Muerta.

Vaca Muerta, a riesgo privado

Para el gobierno argentino, Vaca Muerta es la gran llave para la autosuficiencia y la generación masiva de divisas. Sin embargo, para los estándares del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y las agencias de fomento del viejo continente, el gas y el petróleo ya pertenecen al pasado .

Altos funcionarios de la Unión Europea, en off the record, señalaron que no se destinará un solo euro de fondos públicos europeos para financiar gasoductos, plantas de GNL ni proyectos de infraestructura vinculados al fracking.

La UE está atada por sus propias leyes ambientales y el Pacto Verde lo que impide financiar infraestructura de combustibles fósiles en el extranjero. Sin embargo, no se descartar la participación a riesgo privado.

El mapa del interés europeo

Aunque la UE dice “no” al gas, se preocupa por ingresar al sector de minería y tierras raras. “No todo tiene que ir a EE.UU.”, señalan por eso ven con buenos ojos el “super RIGI”.

Europa necesita imperiosamente baterías para reconvertir su industria automotriz antes de que China monopolice el mercado global . Ahí es donde la Argentina se vuelve un socio estratégico imprescindible.

El interés del Global Gateway está puesto en el litio del norte y el cobre de la cordillera, pero bajo un nuevo paradigma no extractivista .

Los diplomáticos europeos lo repiten en los pasillos de Cancillería: “No queremos la vieja lógica de venir, sacar el barro y dejar el pozo”. La condición para cofinanciar estos proyectos mediante es el agregado de valor local y la trazabilidad sustentable.

El verdadero tesoro a largo plazo, no obstante, es el hidrógeno verde. El viento de la Patagonia se perfila como la fábrica de combustible limpio que Alemania o Francia necesitarán para mover sus industrias pesadas en las próximas décadas.

“El hidrógeno verde es el futuro no hay duda, el tema es de quién será”, cuestionan.

Del suelo patagónico al subte porteño

El contraste más disruptivo de esta nueva era de relaciones bilaterales se vive en las ciudades.

Reducir la huella de carbono en los centros urbanos del Cono Sur rinde el triple en sus balances verdes que cualquier megaobra de GNL. Por este motivo, las agencias europeas miran con prioridad el financiamiento de la postergada Línea F de subte y la electrificación de las líneas ferroviarias metropolitanas.

Red eléctrica latinoamericana

Detrás del rechazo a los hidrocarburos, compensa el ambicioso plan de la UE de contribuir a la interconexión energética de América Latina, como paso clave para que la región se integre a las cadenas de valor globales,

Europa no quiere financiar proyectos aislados de un solo país sino estructurar un verdadero mercado eléctrico unificado a nivel regional, integrando a los socios del Mercosur con el resto del continente.

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Según los técnicos europeos, América Latina sufre una falta crónica de infraestructura de transmisión que aísla los excedentes de generación y fomenta que cada país funcione como una isla. “No es la falta de cables, son los bloqueos político-ideológicos de los gobiernos de turno los que congelan los proyectos a largo plazo”, explican fuentes con diplomacia europea.

Como ejemplo apuntan a las recurrentes tensiones bilaterales en represas binacionales estratégicas como Itaipú, entre Brasil y Paraguay, donde las disputas por las tarifas terminan empantanando el potencial energético común.

Frente a la falta de costumbre en el trabajo conjunto, según la visión europea, el Global Gateway puede ser un incentivo.

La propuesta combina el aporte tecnológico con el traspaso de su propia experiencia regulatoria. Para Bruselas, la interconexión regional transfronteriza, debatida en foros clave como la última Cumbre en Santa Marta, es la única manera de que Sudamérica pueda distribuir de manera eficiente sus nuevas energías renovables, ya que “sin esas grandes redes de alta tensión, el litio o el hidrógeno eólico quedarán bloqueados en el origen”.