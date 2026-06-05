Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas optan proteger sus fondos con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este viernes, 5 de junio de 2026 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.558,76 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó -3.25% y en el último año -7.81%, evidenciando una tendencia bajista.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 20.25%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 13.16%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

En las dos últimas sesiones, la cotización del dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el dólar mostró alta volatilidad con cinco alzas y cinco bajas; pese al balance neutro, cerró con dos jornadas negativas, insinuando un leve sesgo bajista.

La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado en la moneda.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Compra o vende dólares solo con intermediarios autorizados en Colombia (bancos o casas de cambio registradas); verifica su registro, compara la TRM y comisiones y exige comprobante.

Evita manejar efectivo: usa transferencias y canales oficiales. Desconfía de ofertas en redes o en la calle, realiza la operación en lugares seguros y valida la identidad de la otra parte.