En esta noticia Los antecedentes

El ministerio de Economía, mediante un dictamen de preadjudicación, recomendó la adjudicación del contrato de la Hidrovía a Jan De Nul.

“ El Gobierno nacional informó a las empresas oferentes la preadjudicación del contrato de concesión de la licitación para la privatización de la Vía Navegable Troncal, mediante el Dictamen de Preadjudicación que repasa la totalidad del proceso en tres etapas y recomienda una ganadora en base al sistema de puntajes establecido junto con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD)”, informó Economía.

Como resultado de la evaluación final, “se recomendó la adjudicación del contrato a la oferta de Jan De Nul-Servimagnus y desestimar la oferta de Deme”, detallaron.

La propuesta de Jan de Nul superó a la presentada por Deme, mientras que la oferta de DTA Engenharia fue descartada por no cumplir con el requisito de presentar la garantía de mantenimiento de oferta.

El Gobierno aseguró que “antes de emitir el dictamen, se realizó una revisión integral de cada etapa del proceso para verificar el cumplimiento de los pliegos, la normativa argentina y las recomendaciones internacionales”.

Tras este paso, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación continuará con las instancias finales previas a la adjudicación definitiva del contrato.

Desde Economía destacaron además que durante el proceso no se registraron impugnaciones por parte de las empresas participantes y que la Justicia rechazó las denuncias presentadas contra la licitación.

Ahora se abre un período de siete días corridos para que puedan presentarse impugnaciones formales al dictamen. Cumplido ese plazo, el Gobierno podrá avanzar con la adjudicación definitiva de una concesión considerada estratégica, ya que por la Hidrovía circula alrededor del 80% del comercio exterior argentino .

Según el comunicado oficial, la nueva concesión permitirá una reducción inmediata cercana al 15% en los costos logísticos y una modernización tecnológica de la navegación.

En la evaluación técnica, Jan de Nul obtuvo 66,20 puntos, frente a los 42,14 puntos de DEME. En la etapa económica, ambas compañías alcanzaron la misma calificación al presentar la tarifa mínima prevista en el pliego.

El Gobierno sostuvo además que tanto usuarios privados como organismos internacionales valoraron la participación de distintos sectores productivos, provincias, organizaciones civiles y especialistas durante el proceso, así como la transparencia de las distintas instancias de evaluación.

Jan de Nul es la actual operadora de las tareas de dragado en el principal corredor exportador del país.

La Hidrovía es la principal vía de salida de las exportaciones argentinas y concentra alrededor del 80% del comercio exterior del país.

La definición de la licitación pone fin a un proceso seguido de cerca por exportadores, puertos, provincias y empresas del sector, debido al impacto que tendrá sobre la competitividad del comercio exterior argentino durante los próximos años.

Los antecedentes

El proceso contó inicialmente con tres oferentes: Jan de Nul-Servimagnus, Dredging Environmental & Marine Engineering NV (DEME) y DTA Engenharia. La propuesta de esta última fue declarada inadmisible durante la primera etapa por no haber presentado la garantía de mantenimiento de oferta exigida por el pliego.

Tras la evaluación de los sobres técnicos y económicos, la comisión ubicó en el primer lugar del orden de mérito a Jan de Nul-Servimagnus con 186,2 puntos, resultado de un puntaje técnico de 66,20 puntos y un puntaje económico de 120 puntos. DEME quedó en segundo lugar con 162,14 puntos, producto de una calificación técnica de 42,14 puntos y el mismo puntaje económico.

En la etapa económica, ambas empresas obtuvieron la máxima puntuación prevista debido a que ofertaron las tarifas mínimas admitidas por el pliego para las tres etapas de la concesión: u$s 3,80, u$s 4,65 y u$s 5,78 por tonelada de registro neto. Por ese motivo, la diferencia final quedó determinada por la evaluación técnica.

El dictamen señala que Jan de Nul-Servimagnus obtuvo la mejor calificación técnica luego de las dos primeras etapas de evaluación , en las que se analizaron antecedentes de dragado, experiencia en vías navegables similares, sistemas de balizamiento, propuestas de operación, mantenimiento y modernización tecnológica, entre otros aspectos. La oferta recibió 66,20 puntos frente a los 42,14 de DEME.

En consecuencia, la comisión recomendó adjudicar la licitación a Jan de Nul-Servimagnus, ubicar a DEME en segundo lugar del orden de mérito y ratificar el rechazo de la oferta de DTA Engenharia.

El dictamen será notificado a través del sistema Contrat.AR y se abrirá un plazo de siete días corridos para la presentación de observaciones o impugnaciones antes de que la autoridad competente adopte la decisión definitiva sobre la adjudicación.