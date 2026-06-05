El periodismo digital argentino tuvo su gran noche. Este jueves, el Goldencenter de Parque Norte fue el escenario de la segunda edición de los premios Martín Fierro de los Portales Web, la ceremonia organizada por APTRA que reconoce la excelencia del periodismo en plataformas digitales.
En una gala que abarcó 33 rubros, El Cronista acumuló siete nominaciones y ganó en la categoría de “Columnista económico” donde la estatuilla fue para Guillermo Laborda, subdirector periodístico del diario.
Un premio compartido de alto valor simbólico
La categoría tuvo como nominados a figuras de referencia del periodismo económico nacional: Sebastián Catalano de Infobae, Juan Manuel Compte y Guillermo Laborda por El Cronista, Ezequiel Bustos de Clarín, Liliana Franco de Ámbito y Carlos Burgueño de Perfil.
Finalmente, el galardón fue compartido entre Guillermo Laborda y Liliana Franco. Una distinción que pone de relieve la calidad del análisis económico que ambos periodistas sostienen semana a semana en sus respectivos medios, en un contexto país donde la información económica es, quizás, la más demandada y sensible por parte de los lectores.
Laborda es una de las plumas más reconocidas del periodismo económico argentino. Con una trayectoria consolidada, sus columnas abordan con profundidad y claridad los vaivenes de la economía local e internacional, combinando rigor técnico con accesibilidad para el lector no especializado. Su estilo directo y su capacidad para contextualizar fenómenos complejos lo han convertido en una voz de consulta obligada.
La lista completa de ganadores
Sitio de noticias argentino
- Infobae
- La Nacion
- Clarín
- El Cronista
- TN
- Mitelefe
- A24
Periodista 2025
- Hernan De Goni — El Cronista
- Jorge Fontevecchia — Perfil
- Victoria Liendo — Seúl
- Luis Novaresio — Infobae (Ganador)
Segmento para TV con firma digital
- Diego Sehinkman — TN
- Gustavo Sylvestre — C5N (Ganador)
- Rolando Barbano — A24
- Marcelo Longobardi — Perfil
Sitio / contenido deportivo
- Olé
- ESPN
- Todo Fútbol
- El Gráfico
- TyC Sports (Ganador)
- Solo Ascenso
Columnista de policiales
- Federico Fahsbender — Infobae
- Gustavo Carabajal — La Nacion
- Ricardo Canaletti — TN (Ganador)
- Mauro Szeta — Vía Szeta
Columnista político
- Facundo Chaves — Infobae
- Adrián Ventura — TN
- Mariano Roa — Clarín
- Luis Majul — El Observador (Ganador)
- Joaquín Morales Solá — La Nacion
- Javier Fuego Simondet — La Nacion
Periodista de sitio del interior
- Sebastián Dumont — La Prensa
- Juan Pablo Gorbal — La Nueva (Ganador)
- Sebastian Galligo — Ahora
Columnista económico
- Sebastián Catalano — Infobae
- Liliana Franco — Ámbito (Ganador)
- Javier Manuel Compte — El Cronista
- Ezequiel Bustos — Clarín
- Guillermo Laborda — El Cronista (Ganador)
- Carlos Burgueño — Perfil
Diseño integral
- Página 12
- Clarín
- Cenital
- Infobae
- Ahora (Ganador)
Aviso publicitario para portales web
- Se quedan con mucho de Nutrilon (Danone) (Ganador)
- Sabés que estamos (Juana) de YPF
- Algo que sí llega de Mercado Libre
Columnista de opinión
- Mónica Gutiérrez — Infobae
- Jonatan Viale — TN (Ganador)
- Daniel Bilotta — La Nacion (Ganador)
- Sergio Berensztein — La Nación
Innovación en medios digitales
- El Cronista
- Clarín
- News Digitales (Ganador)
- Crónica
- Olé
Nota de actualidad
- Miguel Wiñazki — Clarín
- Nelson Castro — Perfil (Ganador)
- Stella Garnica — A24
- Pablo Sirvén — La Nacion
- Gustavo Noriega — El Observador
Crónica urbana
- Facundo Pedrini — Panama Revista
- Andrés Klipphan — Infobae
- Cristian Alarcón — Revista Anfibia
- Martin Ciccioli — TN (Ganador)
- Gonzalo Rodriguez — A24
Analista político
- Ernesto Tenembaum — Infobae
- Romina Manguel — El Observador
- Mariana Verón — Infobae
- Eduardo Van der Kooy — Clarín
- Eduardo Aliverti — Página 12 (Ganador)
Documental
- Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria — Infobae (Ganador)
- Paralelo 46: la flota depredadora — Clarín
- Dólar: un amor argentino — El Cronista
- Subrogación de vientres — Filo News
Crónica periodística
- Osvaldo Bazán — Seúl
- Facundo Pastor — A24 (Ganador)
- Ricardo Ragendorfer — Tiempo Argentino
Columnista destacado en portal web
- Alejandro Borensztein — Clarín (Ganador)
- Jaime Durán Barba — Perfil
- Felipe Pigna — Clarín
- Florencia Monfort — Página 12
Sitio / contenido de espectáculos
- Primiciasya — A24
- Pronto
- Teleshow — Infobae
- Paparazzi (Ganador)
- Chisme
- Vision Show
Entrevista o reportaje
- María Laura Santillán entrevista a Locomotora Oliveras — Infobae (Ganador)
- Luciana Geuna entrevista a Mauricio Macri — TN
- Tomás Méndez entrevista a Guillermo Moreno — News Digitales
- Luli Fernández entrevista a Teresa Calandra — Infobae
- Mariana Arias entrevista a Cris Morena — La Nacion
Magazine
- Big Bang News
- Filo News
- Bardeo News (Ganador)
Editor periodístico
- Valeria Cavallo — Infobae
- Ricardo Roa — Clarín (Ganador)
- Juan Abraham — Revista Gente
- Javier Petersen — El Cronista
- Jose Del Rio — La Nacion
- Estefania Pozzo — Buenos Aires Herald
Sitio del interior
- El Marplatense (Ganador)
- Mejor Informado
- Cadena 3
- La Nueva
- La Gaceta
Investigación periodística
- Mariel Fitz Patrick — Infobae
- Hugo Alconada Mon — La Nacion (Ganador)
- Nicolás Wiñazki — Clarín
- Roberto Navarro — El Destape
- Francisco Olivera — La Nacion
- Bruno Yacono — TN
Columnista de ciencia / salud / vida sana
- Dr. Enrique De Rosa Alabaster — Infobae
- Norberto Abdala — Clarín
- Dr. Daniel López Rosetti — Infobae (Ganador)
- Juli Puente — Infobae
- Maritchu Seitun — La Nacion
Editorialista
- Luis Majul — La Nacion
- Carlos Pagni — La Nacion (Ganador)
- Roberto Navarro — El Destape
- Ricardo Roa — Clarín
Contenido periodístico sobre gaming
- Malditos Nerds — Infobae (Ganador)
- La Nacion
- TN
- Pressover News
Sitio político
- La Política Online (Ganador)
- El Destape
- Realpolitik
- La Tecla
- El Parlamentario
Sitio de investigación
- DIB (Ganador)
- El Archivo
- La Política Online
- Cenital