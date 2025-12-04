Por qué es tan cara la electrónica en Argentina, según el CEO de una importante compañía del sector. Foto: Start

Los precios de la electrónica en Argentina suelen estar más altos a comparación con otros países, por lo que es habitual que muchos viajen a Chile, Paraguay y Estados Unidos para ahorrar.

Luis Galli, presidente y CEO, Grupo Newsan, explicó en el Encuentro de Líderes 2025 de El Cronista por qué los valores de los productos electrónicos suben tanto. Justamente, enfatizó en dos aspectos importantes: los impuestos y el contrabando.

Por qué es tan cara la electrónica en Argentina, según el CEO de una importante compañía del sector. Foto: Encuentro de Líderes 2025

¿Por qué en Argentina la electrónica está cara?

Consultado por El Cronista acerca de cómo logran competir con los productos importados, Galli explicó: “Cuando vos mirás hoy el precio de los productos nuestros antes del costo argentino, está muy parecido a los precios de la región”.

Sin embargo, enfatizó en que la “cadena de valor” posterior a la producción con los “impuestos nacionales, provinciales y municipales hace que no sea competitivo”. Por esta razón, la electrónica sube su precio por las tasas altas que deben pagar las empresas.

Un problema importante: el contrabando

El CEO de Newsan enfatizó en que existe un “principal competidor” para las industrias electrónicas argentinas y otros sectores, que es el “contrabando”.

Precisamente, ejemplificó que lo mismo ocurre en el área de perfumes, en la que su grupo es representante de las principales marcas árabes que están muy de moda. “Hoy, más del 60% del perfume que se vende en el país, es de contrabando”, manifestó.

Esa misma situación ocurre con los celulares. “Uno de cada tres celulares que se dan de alta son de contrabando. Eso lo podés verificar por el IMEI”, destacó.

Al respecto, subrayó un informe de la OCDE, el cual mide la situación de cada país respecto al contrabando. La lista de 158 países tiene a Argentina en el puesto 120. “¿Te acordás que nos causaba mucha vergüenza porque estábamos muy mal en los índices de reputación, de corrupción? Bueno, hoy nos tiene que dar vergüenza el índice de cómo estamos con el tema del contrabando", sostuvo.

Las consecuencias del contrabando en la electrónica y en el país

Galli resaltó que el Gobierno “tiene clara la situación del contrabando”, aunque “hace falta muchos recursos también para controlar las fronteras terrestres”. A su vez, remarcó que, este problema afecta de tres formas:

Gobierno : alrededor de u$s 7500 millones que dejan de recaudar producto del contrabando.

Industria : Destrucción y competencia desleal

Consumidor: los productos que compra no tienen soporte de garantía o postventa.

“Ese es el principal flagelo y nosotros estamos convencidos de que si se resuelve ese tema, nosotros estamos felices de seguir compitiendo pero con la cancha nivelada”, sentenció.