El gigante chino Huawei anunció que antes de que finalice el 2025 reactivará la venta de smartphones en el país. Y lo hará por la puerta grande, con el lanzamiento de sus mejores teléfonos, los Pura 80 Series. Hay que recordar que la compañía había dejado de ofrecer celulares en el país en 2019, por lo que este regreso se produce luego de 6 años.

Es importante destacar que Huawei nunca abandonó sus operaciones en el país, pero se enfocó en áreas de negocio diferentes, como la nube y telecomunicaciones, también presentó recientemente nuevos smartwatches son su tecnología deportiva y de salud más avanzada, la Huawei Watch GT 6 Series.

Los mejores teléfonos de Huawei llegan a Argentina

“El regreso de los celulares a Argentina será una gran apuesta de la empresa y estará liderado por los Huawei Pura 80 Series, smartphones que han sido aclamados en todo el mundo por su calidad fotográfica, capaz de rivalizar con cámaras réflex”, afirmaron desde la empresa.

Y agregaron: “El Huawei Pura 80 Ultra es catalogado actualmente como el smartphone con la mejor cámara del mundo según el ranking de DXOMARK, empresa especializada en análisis de imagen. Esto gracias a que cuenta con tecnologías innovadoras propietarias de Huawei, como la Cámara HDR de Ultra Iluminación, que permite la absorción de luz más alta en la industria”.

Asimismo, el Pura 80 Ultra tiene una Cámara Telefoto Dual Alternable, tecnología nunca vista en un smartphone, que, básicamente, integra 2 telefotos en una misma cámara. Esto permite alternar entre ellos para alcanzar un zoom óptico de 10 aumentos, capaz de capturar imágenes a grandes distancias, pero con una claridad y detalle sorprendentes, mismos que anteriormente sólo eran posibles con una cámara réflex y un lente telefoto dedicado.

El nuevo Huawei Pura 80 Pro.

Para conseguir imágenes con una calidad hiperrealista, las cámaras se combinan con la exclusiva tecnología de Huawei, la Cámara Ultra Chroma, la cual es capaz de captar hasta 1,5 millones de canales espectrales, lo cual se traduce en que pueden capturar más colores que los que el ojo humano puede captar, tomando así las tonalidades y matices que ven tus ojos en fotografías que cuentan con una reproducción ultra precisa del color.

Los Huawei Pura 80 Series también destacan en resistencia gracias a su pantalla con cristal ultra resistente Kunlun Glass de 2a generación, que los hace 20 veces más resistente a las caídas, en comparación con el vidrio normal de las pantallas. Por otro lado, el Huawei Pura 80 Ultra integra Crystal Armour Kunlun Glass de 2da generación, que cuenta con mayor capacidad de resistencia a arañazos y caídas, siendo hasta 25 veces más resistente a las caídas y 16 veces más resistente a los arañazos, en comparación con un cristal normal.

En lo que respecta a su batería, la serie está impulsada por la tecnología Huawei SuperCharge, que en los modelos Ultra y Pro alcanza una potencia de carga de hasta 100 W por cable y de hasta 80 W mediante la tecnología de carga inalámbrica.

Nuevas tecnologías de imagen impulsadas con IA

Durante los últimos años, Huawei no sólo ha impulsado el desarrollo de hardware innovador, sino que también ha mejorado considerablemente el software, y lo ha hecho con herramientas impulsadas por IA.

El software del teléfono es capaz de elegir las mejores expresiones.

Por ejemplo, smartphones como los Huawei Pura 80 Series o el Huawei nova 14 Pro cuentan con la función de Instantánea Ultrarrápida, que permite capturar sin barrido objetos que se mueven a gran velocidad. Todo gracias a las mejoras del motor Huawei XD Motion y la doble exposición del sensor en tiempo real. Mediante algoritmos IA, las tomas captadas por las exposiciones larga y corta se emparejan y producen una fotografía nítida que reduce la pérdida de detalle provocada por el desenfoque del movimiento.

Por otro lado, las funciones de permiten usar la IA para obtener mejores fotografías. Mejor Expresión se encarga de elegir el mejor rostro para cada integrante comparando entre varias fotografías tomadas, y Eliminar Objeto te permite seleccionar y eliminar un elemento en la imagen que no quieras ver ahí.

Qué otros productos de Huawei llegarán a Argentina

Los Huawei Pura 80 Series no serán los únicos smartphones disponibles en el país. Huawei también pondrá a la venta productos de otras categorías, como: tablets, audífonos TWS, smartwatches y routers. Esto garantizará que los usuarios en Argentina puedan disfrutar de todas las ventajas del ecosistema de Huawei, como Super Dispositivo, SuperHub, Huawei Notas, GoPaint y más.

Todos estos nuevos productos estarán disponibles muy pronto, y podés encontrarlos en Mercado Libre para su preventa hasta el próximo 15 de diciembre.