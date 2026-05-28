La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) publicó su informe mensual de Precios de Paridad de Importación (PPI), que anticipa variaciones dispares para los combustibles de cara a la fijación de tarifas de junio.

Según el relevamiento, el TLCAN Premium 97 registra un incremento de 2,61% y el TLCAN Súper 95 sube 2,52%, mientras que el PPI del gasoil presenta una reducción de 5,21% (tanto 10S como 50S).

Pese a la caída internacional de la mayoría de los productos en comparación con abril, las gasolinas aumentaron moderadamente. El informe señala que, a diferencia de los dos meses anteriores, las variaciones se ubican dentro de rangos habituales y podrían reflejar una moderación transitoria en la volatilidad.

PRECIOS A JUNIO

Ursea también difundió los precios de referencia al público para junio: Nafta Súper 95 de $88,03 a $92,39, una suba de $4,36 (+4,95%). Nafta Premium 97 de $90,90 a $94,97, una suba de $4,07 (+4,48%). Gasoil 50S de $57,72 a $72,17, una suba de $14,45 (+25,03%).