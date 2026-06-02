Capital en dólares y menos fiscalización estatal: las 11 claves de la reforma a la Ley de Sociedades
Eliminación de cuatro tipos societarios, fin de la fiscalización permanente y contratos inteligentes con personería jurídica: así busca el Ejecutivo modernizar un esquema que no se toca desde hace más de cinco décadas.
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