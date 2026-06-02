El canciller Pablo Quirno en el lanzamiento de la feria Argentina Alimenta

El Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, adelantó hoy que este miércoles presentará la adhesión de Argentina al Tratado Transpacíficoe, el cual propone un acuerdo de libre comercio con 12 países.

“Mañana vamos a entregar en París, al ministro de Comercio de Nueva Zelanda, nuestra adhesión al acuerdo de Transpacífico , que incluye 12 países muy importantes: Australia, Brunéi, Chile, Japón, Canadá, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam , que representan el 13% del PBI mundial", expresó este martes durante el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

El Tratado Transpacífico es un acuerdo de libre comercio entre países de la cuenca del Pacífico, que busca reducir aranceles, generar inversiones y establecer reglas comunes sobre comercio, servicios, propiedad intelectual, medio ambiente y normas laborales.

“Queremos generar condiciones para que el sector privado se pueda desarrollar. El mercado de Argentina es el mundo, no solamente Argentina, y hacia allá vamos ”, aseguró Quirno.

Durante su presentación, el canciller señaló que “Argentina durante años vivió en una economía cerrada, mirándose el ombligo, donde los productores estaban protegidos con pocos productos y caros” y destacó que el país “tiene todas las aptitudes para poder competir en el mundo”.

“Argentina tiene lo que el mundo necesita. Entonces, nosotros lo que tenemos que generar para que nuestros productores y nuestros empresarios puedan, justamente, salir al mundo, es las mejores condiciones posibles”, indicó.

El IAEF, que se desarrolla este martes en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, contó esta mañana con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y cerrará esta tarde con las palabras del presidente Javier Milei.