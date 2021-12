Carlos Melconian: por qué el Gobierno va a ser "socio" de la inflación en los próximos años

Para Carlos Melconian, economista y ex presidente del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri, la inflación actuará como una "socia" del Gobierno durante los próximos dos años pese su elevado nivel (41,8% acumulado a octubre del 2021), por lo que considera que este indicador no presentará una baja el año entrante.

Al ser consultado respecto de las posibilidades del oficialismo para controlar la suba sostenida de precios que afecta de forma directa al bolsillo del consumidor, el economista fue más allá y aseguró que al Gobierno no le conviene un fuerte descenso en la inflación porque, según el economista, este elemento "ayuda" a la gestión.

Carlos Melconian, del dólar 'tachero' a los "720 días de devaluación" del Gobierno



El FMI reconoce "avances" con la Argentina pero apuntó a la inflación y la emisión monetaria



"Cuando viene la pregunta de factibilidad de espiralización, la inflación alta y estable ayuda porque licúa el gasto público, permite recaudar y evita una explosión de la deuda ", consignó Melconian en declaraciones a LN+. Es por esto que el especialista incluso aseguró que el Gobierno entraría "en problemas" en caso de intentar baja la inflación

Respecto a la situación de las reservas del Banco Central de la Nación Argentina (BCRA), el flamante nuevo titular de IERAL tildó de "grave" al contexto actual: "Este año, las exportaciones subieron 25 mil millones de dólares y las reservas netas empezaron en 3 mil y terminan en 3 mil", ilustró el economista.

"No logran recuperar las reservas", remarcó, e indicó que considera "muy difícil" que se dé una baja inflacionaria, un crecimiento de la economía y, en consecuencia, una mayor acumulación de reservas que le permita al Gobierno sostener una base financiera más sólida.

"Las reservas son robustas" y una ironía de Carlos Melconian sobre la comunicación oficial



La inflación alta y estable ayuda porque licúa el gasto público, permite recaudar y evita una explosión de la deuda

EL ROL DE MARTÍN GUZMÁN

Frente a la consulta respecto del rol del actual ministro de Economía, Martín Guzmán, el ex titular del Banco Nación fue terminante al hacer un diagnóstico de su "problema": Melconian culpó al "doble comando" que observa en el Gobierno entre el presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, como el principal impedimento del titular de Economía para lograr políticas monetarias y macroeconómicas estables.

"Él tiene un problema desde el día uno. Su primer problema es que llegó a un gobierno donde el presidente fue designado por la vicepresidente, está el doble comando, esa cosa no resuelta -opinó Melconian- Alberto Fernández dice una cosa, después la vicepresidente puede escribir una carta. Yo lo veo de afuera, vos lo ves de afuera, pero Guzmán lo ve de adentro", aseveró el economista.

"El rumbo es una cosa relevante, quién da la directiva y qué quiere la política es relevante", subrayó Melconian, añadiendo a este panorama el hecho de Guzmán ingresó a la gestión de un "ministerio desarmado, que ya venía desarmado y no se reconstituyó''.

"Entrás a un gobierno que sabés quién da las ordenes, que tiene un rumbo internacional equivocado", criticó. "Yo no sé si tiene que ir a ver a Cristina cuando toma una decisión, y si la vio con Alberto, el presidente. Él le debe preguntar (Guzmán a Fernández), ¿hablo con Cristina?", analizó el economista.

Y agregó: "Yo nunca vi que el ministro tiene que ir a la casa del vicepresidente a explicarle y que el propio presidente diga 'estamos todos de acuerdo' porque Argentina ha perdido el presidencialismo y el bipartidismo", analizó el titular de IERAL.

Plan oficial: acuerdo con el FMI este mes y fin de Precios Máximos



El plan que Cristina Kirchner quiere imponer para recuperar dólares "fugados" y pagarle al FMI



Respecto del rol de Guzmán en particular, Melconian disparó: " Él prácticamente es un secretario de la deuda . En la práctica aparece como ministro de Economía porque alguien se tiene que hacer cargo", consideró el economista respecto al papel del encargado de negociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda que el país sostiene con el organismo.

No obstante, también responsabilizó al ministro por encontrarse inmerso en esta situación de puja: "Sarna con gusto no pica, él está ahí porque él dijo que sí. No es que los valientes van y los no valientes no van", recalcó Melconian.

Y concluyó: "Él tiene que parar la venta de dólares del Banco Central porque no tiene dólares, está tirando con reservas negativas. Y tiene otro tema que es la tasa de inflación, ¿cómo vuelve a crecer Argentina?"