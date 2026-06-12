El reconocido periodista y escritor Jorge Asís hizo un extenso análisis de opinión en el que afirmó que el “el peronismo todavía funciona” y planteó, a su entender, quiénes son los dirigentes que pueden complicar a Javier Milei en 2027.

En su última columna de opinión, Asís observó que el peronismo no para de crecer en las encuestas y consideró que, a pesar de los incentivos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), los capitales siguen sin materializarse.

“Por más que Virgencita (apodo que le pone a Luis Caputo) invente ventajas con las gangas de los RIGIS, a los inversores míticos les cuesta ponerla”, escribió Asís.

La “alternativa peronista” del Turco Asís: quiénes son los dirigentes que pueden complicar a Milei en 2027

La advertencia de Jorge Asís a Javier Milei de cara a 2027: “El peronismo todavía funciona”

En uno de sus últimos discursos ante empresarios, Caputo aseguró que Axel Kicillof “nunca va a ser el presidente de Argentina”, como una forma de persuadirlos de que “el peronismo no vuelve más”, según la interpretación de Asís.

Sin embargo, para el escritor, la muerte del Indio Solari complicó ese argumento. Asís señaló que la conmoción popular por la muerte del músico, a quien define como “un artista peronista”, generó “una procesión de millones de ricoteros” que dejó en evidencia que el peronismo “todavía funciona”.

“Conmueve, moviliza y —por si no bastara— emociona”, escribe el columnista al describir el impacto social del fenómeno Solari, en contraposición al mensaje del oficialismo.

En este sentido, planteó un dato ineludible: el peronismo, con la figura de Axel Kicillof, a la cabeza, viene acercándose a Milei en las mediciones.

“Pese a las certezas que plantea Virgencita, no se generan los asientos contables que expresen el ablandamiento arrepentido de los inversores fascinados por las gangas de los RIGIS. Pero los picadores de boletos se encuentran inútilmente aterrados por el crecimiento de La Doctora (Cristina Kirchner) en las mediciones . Con la tobillera puesta La Doctora supera, inconcebiblemente, al Tertuliano", aseguró Asís.

Según Asís, aún con tobillera incluida, la expresidenta encabeza sondeos de intención de voto por encima del presidente, lo que calificó de “inconcebible” y que explica, en parte, la ansiedad del ministro Caputo por convencer a los mercados.

“Se atraviesa el tercer año de gobierno libertario y aún no aparecen los crocantes para apaciguar la impaciencia por el descenso desgarrado de la credibilidad”, sostiene Asís.

Para el especialista, Caputo “se aferra a las vírgenes para insistir que el populismo está acabado“. Sin embargo, “pese a las certezas que plantea”, no se generan las inversiones necesarias, lo que grafica un abismo entre discurso y realidad económica.

Imagen ilustrativa (El Cronista)

La “alternativa peronista” del Turco Asís: quiénes son los dirigentes que pueden complicar a Milei en 2027

Asís también analiza la interna del gobierno. Describe tensiones entre el ala “celestial” —ligada a la hermana del presidente, Karina Milei— y los sectores “territoriales” del peronismo incorporado al armado oficialista, como los primos Menem.

En tanto, señala que Patricia Bullrich generó rispideces dentro del espacio al confrontar públicamente con el vocero Manuel Adorni por la demora en su declaración jurada y al cuestionar al presidente por el rechazo del pliego de la doctora Micheli, en lo que Asís llama un ”escandaloso papelón”.

El análisis de Asís también apunta al gobernador Axel bonaerense Kicillof, a quien llama “el transparente que gobierna la Provincia del Pecado” y que, junto a dirigentes como el sanjuanino Sergio Uñac, encarna la alternativa peronista que el oficialismo busca desactivar con argumentos que, por ahora, “no convencen a los mercados”.