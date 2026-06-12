Qué cambia para las empresas con la ley de lobby: la reunión privada de hoy, mañana quedaría registrada
Para las compañías y consultoras, el cambio es profundo. El proyecto crea el Registro Público, una plataforma digital de acceso público y gratuito. Además impondría multas y posibles condenas penales que ya son cuestionadas.
Impulsado por la suba de los bonos soberanos y una mejora en la percepción de riesgo sobre la Argentina, el indicador de JP Morgan se mantiene en mínimos de varios años y alimenta las expectativas de un eventual regreso del país a los mercados internacionales de crédito