El Banco Central de la República Argentina (BCRA) modificó el régimen de apertura de cuentas bancarias con el objetivo de adecuar la normativa a la creciente digitalización de los servicios financieros.

A través de la Comunicación “A” 8444, la autoridad monetaria introdujo cambios que simplifican procedimientos administrativos, facilitan la operatoria remota y permiten una mayor flexibilidad para las entidades financieras, sin alterar las exigencias de identificación y control previstas por la regulación vigente.

¿A qué cuentas alcanza el nuevo régimen de apertura?

La medida alcanza a las cajas de ahorro, cuentas corrientes y otros productos de depósito, y apunta a eliminar restricciones que habían quedado desactualizadas frente al avance de los canales digitales.

Cambian las cuentas bancarias: apertura remota y libre radicación

Uno de los cambios más relevantes es que las entidades financieras podrán radicar las cuentas abiertas de manera remota en cualquier sucursal o dependencia operativa del país, independientemente del domicilio del cliente.

Hasta ahora, la radicación de una cuenta solía estar vinculada a criterios territoriales o a la sucursal correspondiente al lugar de residencia del titular .

Con la nueva disposición, los bancos tendrán mayor flexibilidad para definir dónde registrar administrativamente cada cuenta, aunque deberán informar esa decisión al cliente en el momento de la apertura.

Qué cambia para los clientes

Aunque la norma introduce modificaciones importantes para la organización interna de los bancos, sus efectos también podrían sentirse en la experiencia de los usuarios.

Uno de los principales objetivos es agilizar los procesos de apertura de cuentas. Para ello, el BCRA habilitó mecanismos que permiten a las entidades compartir información de identificación ya validada dentro del sistema financiero , siempre que exista consentimiento previo del cliente y se respeten las normas de protección de datos personales.

En la práctica, esto podría traducirse en menos trámites repetitivos, menos documentación solicitada más de una vez y procesos de alta más rápidos para personas que ya operan dentro del sistema bancario.

Según explicó el BCRA, la medida busca evitar duplicaciones de procesos y facilitar la apertura de nuevas cuentas cuando determinada información ya fue verificada dentro del sistema financiero.

El fin de las sucursales físicas

Además, la normativa reduce la dependencia de una sucursal física. En un contexto en el que la mayoría de las gestiones ya se realiza de manera digital, la sucursal donde quede radicada la cuenta pasa a tener una importancia principalmente administrativa, sin impacto sobre la operatoria cotidiana del usuario.

Cierre de cuentas más fácil

Otro cambio relevante es la simplificación del cierre de cuentas. El Banco Central busca que las entidades habiliten procedimientos electrónicos para realizar este trámite, evitando gestiones presenciales innecesarias y facilitando la desvinculación de productos financieros.

Se mantienen los controles de identificación y prevención del lavado

Aunque la norma flexibiliza determinados aspectos administrativos, no reduce las exigencias vinculadas con la identificación de clientes ni las obligaciones de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Las entidades financieras seguirán obligadas a verificar la identidad de las personas que soliciten la apertura de una cuenta , validar la documentación correspondiente y cumplir con los procedimientos de conocimiento del cliente establecidos por la normativa vigente.

Intercambio de información entre bancos

La comunicación habilita a las entidades financieras a compartir información de clientes a fin de facilitar la apertura de cuentas en otras entidades.

Este intercambio deberá limitarse a datos de identificación y perfil del cliente, y respetar la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, es decir, se realizará bajo estándares que garanticen la seguridad, integridad y confidencialidad de los datos.

Este punto apunta a agilizar procesos digitales sin perder trazabilidad ni seguridad jurídica.