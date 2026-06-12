La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó al ministro de Economía, Luis Caputo, la suspensión de multas, embargos y ejecuciones fiscales para las pequeñas y medianas empresas en el marco de los cambios en materia de Inocencia Fiscal anunciados por el Gobierno.

A través de una nota dirigida al titular del Palacio de Hacienda, la entidad pidió que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) suspenda temporalmente la aplicación de esas medidas sobre el sector.

Además, bregó por la creación de un régimen especial de facilidades de pago para regularizar deudas tributarias bajo condiciones más favorables.

Qué le piden las Pymes a Caputo

El planteo elevado al Ministerio de Economía incluye tres pedidos centrales: la suspensión temporal de sanciones tributarias, el freno a determinados mecanismos de cobro de deudas fiscales y la puesta en marcha de un plan especial de regularización para pequeñas y medianas empresas.

En concreto, que ARCA no aplique multas a las pymes durante el período de espera previsto en la iniciativa, que suspenda las ejecuciones fiscales y los embargos que alcancen al sector y que habilite planes de pago de largo plazo con reducción de intereses.

ARCA: multas, embargos y ejecuciones fiscales que busca suspender CAME

Las multas pueden imponerse cuando un contribuyente incurre en determinadas infracciones tributarias. Su alcance y monto dependen del tipo de incumplimiento detectado y de las disposiciones legales aplicables en cada caso.

Por su parte, las ejecuciones fiscales implican procesos judiciales que el organismo recaudador puede iniciar para reclamar el cobro de obligaciones tributarias impagas. A través de estos procedimientos, el Estado busca recuperar créditos fiscales adeudados por contribuyentes.

En el marco de esas ejecuciones pueden disponerse embargos sobre cuentas bancarias, créditos, bienes registrables u otros activos con el objetivo de garantizar el cobro de la deuda reclamada.

Pymes y multas de ARCA: el pedido de reducción de sanciones

Además de solicitar la suspensión temporal de las multas, la entidad propuso que, en los casos en que el contribuyente regularice la obligación intimada dentro de los 15 días posteriores a la finalización del período de espera, la multa aplicable se reduzca en un 50%.

Según el planteo, recién una vez vencido ese plazo sin que exista regularización debería aplicarse la sanción prevista en la legislación vigente.

Plan de pagos ARCA: hasta 48 cuotas y reducción de intereses para regularizar deudas

CAME también propuso la creación de un régimen especial de facilidades de pago. La iniciativa contempla planes de hasta 48 cuotas para regularizar deudas vencidas al 31 de mayo, así como obligaciones incluidas en planes de pago vigentes o caducos.

Además, la entidad solicitó una condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación.

Inocencia Fiscal: por qué CAME reclama medidas transitorias para las pymes

La entidad vinculó su pedido con los cambios en materia de Inocencia Fiscal anunciados por el Gobierno y planteó la necesidad de establecer un esquema transitorio para las pequeñas y medianas empresas mientras esas modificaciones avanzan.

La organización señaló que la propuesta se formula en un contexto de consumo deprimido y sostuvo que las medidas permitirían preservar el entramado productivo y fortalecer la competitividad de las pymes.