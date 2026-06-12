Los mercados de predicciones recibieron apuestas por un valor de casi u$s 2.000 millones sobre qué país ganará el Mundial, lo que los encamina a romper potencialmente el récord del mercado más grande de la historia, a más de cinco semanas de la final.

De momento, el volumen de apuestas realizadas sobre el ganador solo en Polymarket ha superado los u$s 1.800 millones. Un mercado similar en Kalshi, más enfocado en EEUU, ha acumulado aproximadamente u$s 120 millones.

El Mundial ampliado a 48 selecciones, que incluye 40 partidos más que en ediciones anteriores, ha sido promocionado por los ejecutivos de las apuestas como la “mayor oportunidad de apuestas” de la historia .

Los mercados de predicciones, que han ido cobrando cada vez más fuerza en la industria, compiten por capitalizar esta situación ofreciendo apuestas novedosas y multiplicando la inversión en publicidad.

Macquarie calcula que las apuestas relacionadas con el Mundial en todas las plataformas de apuestas podrían superar los u$s 50.000 millones este año, un aumento del 43% con respecto a la cifra apostada en el Mundial de 2022 en Qatar.

Polymarket firmó acuerdos con grupos de medios deportivos online, incluido OneFootball, que integrará sus cuotas en las transmisiones de los partidos de la Copa Mundial.

El operador del mercado de predicciones está bajo escrutinio por ofrecer mercados relacionados con conflictos globales y por supuestamente facilitar nuevas formas de manipulación del mercado.

En abril, se sospechó que un apostador manipuló los sensores de temperatura en el aeropuerto de París-Charles de Gaulle para influir en una apuesta en Polymarket a su favor. Los fiscales estadounidenses también están investigando varios casos de presunto uso de información privilegiada a través de la plataforma.

Kalshi, el mayor mercado de predicciones regulado de EE.UU., lanzó su campaña para la Copa Mundial la semana pasada con un anuncio protagonizado por el entrenador José Mourinho. La compañía también ofrece sorteos, incluyendo entradas para la final del Mundial en Nueva York y anunció que tiene previsto transmitir las apuestas en tiempo real en vallas publicitarias por todo Estados Unidos.

Kalshi también ofrece sorteos, incluyendo entradas para la final del Mundial en Nueva York Fuente: Shutterstock Shutterstock

La actividad inicial en los mercados de apuestas sugiere que los participantes no están realizando apuestas convencionales por los equipos que creen que están destinados a la gloria. En Polymarket, el país que atrajo el mayor volumen de apuestas no es España, Francia ni siquiera Inglaterra, sino Uzbekistán.

Las probabilidades de una victoria uzbeka se cotizan en torno al 0,01%, pero el volumen de negociación sobre las posibilidades de victoria del país superó los 58 millones, en parte porque Polymarket recompensa a los usuarios que aportan liquidez. La mayoría de los operadores ya cerraron sus posiciones, lo que sugiere que su actividad estuvo motivada por las recompensas de Polymarket y no por la confianza en el equipo uzbeko.

Los operadores de mercados de predicción, que están regulados por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EEUU (CFTC), utilizaron en las últimas semanas su proceso de autocertificación para presentar varias apuestas nuevas relacionadas con el fútbol, como si un equipo o un jugador individual anotará un número determinado de goles en unos plazos de tiempo específicos.