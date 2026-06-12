El fantasma de la dolarización de carteras de cara a una nueva ronda electoral vuelve a sobrevolar el escenario macroeconómico argentino en el segundo semestre de 2026. El economista y expresidente del Banco Central, Martín Redrado, advirtió que es un escenario inevitable dado el actual calendario político , pero lanzó una advertencia clara al equipo económico.

Hizo hincapié en la necesidad de anticiparse a las presiones del mercado. “Si hay tensión cambiaria, el Gobierno debe ir y poner los dólares sobre la mesa“, sostuvo.

El “puente” financiero que debe construir el Gobierno, según Redrado, para evitar una corrida

En diálogo con Ahora Play, Redrado consideró que la Argentina enfrenta una “pared de vencimientos” para el próximo año que asciende a los u$s 27.000 millones, entre pagos al Fondo Monetario Internacional (FMI), bonos Bopreal y amortización de capital de la deuda reestructurada. En este contexto, el especialista señaló que el Gobierno debe construir un “puente” financiero de divisas hasta 2030, año en el que los proyectos energéticos comenzarían a aportar un superávit estructural de divisas.

“Sería aconsejable para el equipo económico que coloque en mercados internacionales y muestre un acceso importante para anticipar u$s 5000 o u$s 6000 millones de los vencimientos del año que viene", sugirió Redrado. Para el titular de Fundación Capital, la clave reside en la “señalización” temprana, evitando que el mercado detecte flaquezas en el nivel de reservas del Tesoro y del BCRA.

Ante la posibilidad de una tensión cambiaria mayor o una corrida, Redrado fue tajante al explicar su metodología para ganar la pulseada. “Si hay tensión cambiaria, el Gobierno debe ir y poner los dólares sobre la mesa, compre y venda bonos y aquel que le esté jugando en contra vea que el tipo de cambio no solo puede subir, sino que puede bajar”, sostuvo. Según su visión, solo así el mercado puede comprender que no puede ganar el “brazo torcido” a la autoridad monetaria.

El economista recordó que la determinación oficial es el insumo básico para la estabilidad. Recordó su gestión y remarcó que el Banco Central debe tener un rol dominante. “Es ahí como el mercado se va a dar cuenta de que no le puede ganar la pulseada. Ahora, si los ven con pocos dólares al Tesoro y al Banco Central, sin duda el mercado te va a pulsear”, analizó sobre los riesgos de la escasez de divisas.

“No se jode...”: qué dijo Redrado sobre las bandas cambiarias

Respecto al esquema de bandas cambiarias que el mercado observa con atención, opinó: “Con las bandas no se jode”. El exfuncionario defendió la necesidad de intervenir de manera preventiva sin esperar a que el precio toque el techo de la zona de flotación. “Yo no dejaría que llegue al techo de la banda; intervendría si tengo una tensión cambiaria mostrando que tengo los recursos para torcerle el brazo al mercado”, explicó.

Sin embargo, remarcó que el panorama externo le genera dudas con respecto al rol de “prestamista de última instancia”. En ese sentido, sembró dudas sobre el apoyo que Donald Trump o el Tesoro de Estados Unidos podrían brindar efectivamente. “¿Por qué Argentina tiene que buscar garantías de organismos multilaterales? Si estuviera el swap de última instancia, ¿no podría dar esas garantías el Tesoro de los Estados Unidos?“, se preguntó.

Además, alertó sobre la “reticencia” histórica del FMI a permitir que se utilicen dólares de las reservas para intervenir en el mercado cambiario , especialmente cuando el tipo de cambio toca techos de bandas. Indicó que esta limitación operativa, sumada a la debilidad política que podría enfrentar Trump tras las elecciones de medio término en su país, deja a la Argentina en una posición de vulnerabilidad.

Para el economista, el camino en la Argentina es pensar “fuera de la caja” y avanzar hacia un esquema bimonetario integral, similar al modelo de Uruguay, que permita formalizar el uso del dólar billete en las transacciones diarias y destrabar el estancamiento productivo.