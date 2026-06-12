En esta noticia Desarrollar el segmento

Nescafé Dolce Gusto abrió su primer local físico en la Argentina como un paso en su estrategia de crecimiento en la venta de sus máquinas de café y, en consecuencia, de cápsulas.

La apertura de la tienda, que se abrió en el Shopping Avellaneda , se concretó en alianza con Mirgor, distribuidor de las máquinas de Nestlé en algunos canales. En este caso, será quien se haga cargo de las ventas en el local.

“Es un hito en la historia de la marca”, señaló a El Cronista la directora del negocio de Café en Nestlé, Sol Fernández Ballart. Y detalló: “Junto a nuestro nuevo socio decidimos abrir esta tienda que es sumamente importante porque, fin y al cabo, Nescafé Dolce Gusto es la experiencia de tu cafetería en casa y uno no va a poder vivirla si no la tiene físicamente”.

Hasta ahora, las máquinas de café, que son importadas, solo se vendían en el canal digital, retails y plataformas. Hoy, la venta online de la marca representa el 30 por ciento de las ventas total, máquinas y cápsulas.

La elección del Alto Avellaneda fue por su alto tráfico. “Es un tráfico muy interesante, es donde está nuestro consumidor”, explicó la experta, quien además señaló que se abrió el local en abril para estar listos para afrontar la temporada alta de consumo. “De abril a agosto es nuestra temporada alta, donde se hace el 60% de la venta del año”, pone en números Fernández Ballart, quien explica que el otro 40% viene creciendo, ya que el café hoy ya no es tan estacional y, a la vez, crece el consumo del café frío.

Sin embargo, la tienda que es la primera de América latina, que viene a complementar la estrategia digital, no será la única en la Argentia. “Nuestra idea es terminar el año con tres locales haciendo foco en el interior”, aseguró la responsable de la categoría café.

Desarrollar el segmento

La líder de la categoría de café de Nestlé aseguró que la firma es líder del segmento y es entonces también la que tiene que desarrollarlo y aumentar la penetración de cafeterías en casa.

Si bien el consumo de café vive la caída como el consumo general, Fernández Ballart aseguró que la infusión viene performando mejor que el consumo masivo. “El per cápita de lo que es cápsulas viene creciendo; todavía no llegamos a niveles de Brasil o México de una cápsula por día , pero viene en aumento año tras año y hoy estamos en 0,7”, detalló.

La ejecutiva explicó que la estrategia es crecer en cantidad de máquinas, pero también en ocasiones de consumo: “que no solo te tomes un expresso o tu café a la mañana, sino que a media mañana cuando quieras un snakeo o algo dulce puedas tener tu chocolate”, ejemplificó.

Para ello, el “sembrado de máquinas”, como lo llama la experta, es una variable que la firma monitorea todos los años. “Necesitás tener un parque activo de máquinas sano para que la venta de cápsulas venga”, explicó.