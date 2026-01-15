Traspié en uno de los indicadores que más obsesiona a Milei

Entre mayo y noviembre aumentó un 40% la cantidad de personas en situación de calle que asisten a los paradores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El dato se desprende del censo realizado por el distrito. El mismo da cuenta de que la cantidad de personas que duermen en la vía pública aumentó un 2% en seis meses.

En comparación con el censo realizado en noviembre de 2024, la cantidad de personas que duermen en la calle en la Ciudad aumentó de 1236 a 1613, mientras que aquellas que recurren a los paradores pasó de 2813 a 3563.

“El aumento de las personas en situación de calle quedó contenido por el sistema social del Gobierno de la Ciudad. Todo el aumento se refleja en gente en paradores, mientras que se mantuvo estable el total de los que duermen en la vía pública. Si bien sigue en aumento, se contuvo con el sistema de respuestas”, sostuvo el ministro de Desarrollo y Hábitat de la Ciudad, Gabriel Mraida.

Desde noviembre de 2023, la cantidad de personas asistidas en los paradores trepó un 60%, pasando de 2108 a los 3563 actuales. La de personas que duermen en la calle tuvo una suba de la mitad, ya que pasó de 1178 a 1613.

Es importante aclarar que los resultados se desprenden de un censo del que participaban voluntariamente los encuestados. Además, se excluyeron del relevamiento a los ingresados en los centros de asistencia que no estaban presencialmente. Es por eso que del relevamiento se excluyeron 522 casos al no contar con verificación presencial.

Este aumento coincide con una caída de la tasa de pobreza en los últimos años a nivel nacional, aunque, al igual que la medición de caba, registró una leve suba en los últimos meses. La medición de la Universidad Di Tella de diciembre arrojó un nivel de pobreza para el semestre del 30,6%, superior a la medición para junio-noviembre (30,4%) y la del semestre mayo-octubre (30,2%).

La ocupación en los paradores asciende al 85% de la capacidad, a pesar de la ampliación de mil vacantes que sumaron. En los centros de asistencia, el 83% son varones, mientras que el 14% son mujeres.

De la población que respondió la encuesta, casi un tercio (200) afirmó haber nacido en CABA, 3 puntos porcentuales menos que en mayo de 2025. En cambio, un 39,5% (247) respondió que nació en la Provincia de Buenos Aires, 3 puntos más que en el último relevamiento. Un 19,3% (121) en otra provincia argentina y un 8,3% (52) en otro país, similar al relevamiento anterior.

Entre los encuestados que duermen en la vía pública, más de dos tercios (427) declaró estar hace más de un año en la calle. La mitad dijo estarlo hace más de tres años (313). Menos de un tercio está hace menos de un año.

También tuvieron un aumento en los llamados a la línea 108, el número de contacto para solicitar asistencia para las personas en situación de calle. En promedio, durante el año la línea recibe 800 llamados diarios. Más allá de la contundencia del número, destacaron que hay llamados que reiteran los pedidos o se refieren a una misma situación.

Respecto de 2023, los llamados aumentaron un 40%, pero sostienen que esto podría derivar de la difusión que se le dio a la línea.

Un factor que destacaron desde el GCBA es que la presencia de menores que duermen en la calle es la menor desde que realizan el relevamiento. En noviembre sostienen que detectaron un menor de 14 durmiendo en la calle. En noviembre del año pasado habían detectado 21.

Entre las explicaciones que detectaron desde el GCBA enumeraron las condiciones socioeconómicas, con un deterioro en los últimos años, entre las que contabilizan la pérdida de empleo, el costo del alquiler y la rotura de los vínculos sociales y familiares.

Además, incluyen el deterioro en la salud mental en términos generales. “En la post pandemia se detectó a nivel global un aumento de los problemas de salud mental, las adicciones y los vínculos comunitarios”, explicaron.

En términos de reinserción de los que buscan asistencia en los centros, indicaron que en dos años consiguieron que 1300 personas tuvieran mecanismos de inserción laboral y vinculación comunitaria.

Desde el Gobierno de la Ciudad argumentan que un problema es la migración de personas en situación de calle desde el Área Metropolitana y la escasa prevención. Desde la provincia explican que el relevamiento en la Ciudad suele no coincidir con las organizaciones civiles en cerca de un cuarto de diferencia y apuntan a que el presupuesto per cápita de la Ciudad supera por mucho al de la provincia.