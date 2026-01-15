Tras el mínimo en ocho años, ¿qué falta para la “inflación cero” que espera Milei?

La inflación cerró 2025 con una aceleración. En diciembre los precios subieron 2,8% mensual, por encima del 2,5% de noviembre, marcando el octavo mes consecutivo de aumentos . Pese al incremento, el número final del año se ubicó en 31,5%, el dato más desde 2017 aunque aún lejos de la pretensión del Gobierno de un IPC por debajo del 1% mensual.

Al respecto, el último informe de FocusEconomics —que releva mensualmente las proyecciones de precios de más de 40 consultoras nacionales e internacionales— estimó que la inflación promedio para 2026 se ubicará en 24% anual, un número más bajo que el de 2025, pero muy por encima del 10,1% que el Gobierno proyectó en el Presupuesto 2026 aprobado por el Congreso a fines de diciembre.

Inflación: la brecha entre la previsión oficial y la del mercado

El Presupuesto 2026, sancionado por el Senado con 46 votos a favor, 25 en contra y 1 abstención, fue el primero aprobado durante la gestión de Javier Milei y contempla una inflación del 10,1% y un crecimiento del PBI del 5%.

La previsión oficial se ubica casi 14 puntos debajo del consenso privado (24%) y representa una de las brechas más significativas de los últimos años entre las proyecciones del Gobierno y de las consultoras que integran el relevamiento. Si el mercado tiene razón, la inflación de 2026 sería más del doble de lo presupuestado.

Por caso, el propio Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central —que toma en cuenta a consultoras, bancos y centros de investigación— estima que los precios subirán un 20,3%, una cifra aún muy superior a la oficial.

Incluso del reporte de Focus, la previsión más optimista, de E2 Economía, arroja 17,2%, una diferencia importante con el número del Gobierno.

Consultora Inflación 2026 (%) 4intelligence 26.3 ABECEB 25.1 Aldazabal 25.0 Allianz 18.0 Balanz Capital 25.9 Banco de Galicia 23.8 Banco Supervielle 28.5 BBVA Research 21.4 C&T Asesores 24.2 Capital Economics 27.0 Citigroup Global Mkts 25.5 Dun & Bradstreet 24.5 E2 Economia 17.2 Eco Go 25.5 Ecolatina 27.9 Econosignal Deloitte 25.4 Econviews 24.8 EIU 24.0 EMFI 23.2 Equilibra 28.4 Euromonitor Int. 19.9 FIEL 26.6 Fitch Ratings 25.8 Fitch Solutions 25.4 FMyA 21.7 Goldman Sachs 24.8 Julius Baer 27.8 LCG 27.3 MAP 24.9 MAPFRE Economics 28.9 Moody’s Analytics 23.0 OJF & Asociados 26.9 Oxford Economics 27.8 Pezco Economics 23.3 S&P Global Ratings 19.5 Standard Chartered 17.0 UBS 22.4 VDC Consultora 23.8 Others (13)** 24.2

Del optimismo a la cautela

El relevamiento también muestra un amplio abanico de expectativas entre los analistas, lo que refleja la incertidumbre sobre el comportamiento futuro de los precios. Las estimaciones van desde un mínimo del 16,4% proyectado por el FMI hasta un máximo del 30% anticipado por consultoras más conservadoras.

La media de todas las proyecciones se ubica en 24,8%, muy cerca del consenso general, lo que sugiere que la mayoría de los analistas comparte una visión relativamente alineada sobre el proceso desinflacionario.

Inflación: ¿qué pasó en diciembre?

El dato oficial publicado por el INDEC este martes confirmó que la inflación de diciembre fue del 2,8% mensual, cerrando el año en 31,5% de variación acumulada. Este fue el octavo mes consecutivo de aceleración inflacionaria, desde el 1,5% registrado en mayo.

La división con mayor alza mensual en diciembre fue Transporte (4,0%), seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%). Alimentos y bebidas no alcohólicas aportó la mayor incidencia sobre la suba mensual en todas las regiones del país.

Las consultoras privadas habían anticipado cifras cercanas. Analytica proyectó 2,6%, Orlando Ferreres 2,5% y LCG también 2,5%, mientras que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA estimaba 2,3%.

Las metas oficiales: una apuesta ambiciosa

El Gobierno no solo proyectó una inflación del 10,1% para 2026, sino que estableció metas aún más ambiciosas para los años siguientes: 5,9% en 2027 y 3,7% en 2028. Estas cifras delinean un camino de desinflación acelerada que requeriría mantener una disciplina fiscal y monetaria estricta.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el dato de diciembre destacando que se trata de “la inflación más baja de los últimos 8 años” y reafirmó que “el programa de estabilización basado en el superávit fiscal, el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del BCRA seguirán siendo los pilares para continuar con el proceso de desinflación” .

Sin embargo, el mercado se muestra escéptico. La historia económica argentina está plagada de presupuestos con proyecciones optimistas que luego la realidad desmentía, y los analistas privados suelen incorporar este sesgo histórico en sus estimaciones.

El desafío del Gobierno será cumplir con sus proyecciones sin comprometer la recuperación económica. El Presupuesto también anticipa un crecimiento del PBI del 5% para 2026, mientras que el consenso privado lo ubica en 3,2%, otra diferencia significativa.

El dato de diciembre confirmó que el proceso desinflacionario no será lineal. Desde mayo, cada mes mostró una aceleración en la variación mensual de precios: 1,5%, 1,6%, 1,9%, 1,9%, 2,1%, 2,5% y finalmente 2,8% en diciembre.

Los próximos meses serán cruciales para confirmar si el Ejecutivo logra acercarse a su meta del 10,1% o si el mercado tiene razón al proyectar un 24%, escenario que obligaría a revisar las cuentas públicas durante el año.