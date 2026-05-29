El FMI pidió en la segunda revisión del programa una revisión de los principales indicadores de INDEC. En particular, hizo énfasis en que se aplique la actualización de la medición de la inflación en base a una canasta más actualizada que la actual, basada en una encuesta de consumo de 2017 y no en la de 2004 que se usa en este momento. Esta modificación, también alteraría mediciones vinculadas, como la de pobreza.

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a hacer énfasis en la baja de la tasa de la pobreza durante su gestión e insistió en que “la gente está mejor” que en 2023. Los datos oficiales dan cuenta de una baja de la pobreza luego del salto registrado tras la devaluación realizada por Javier Milei al asumir, pero registran una aceleración en el último trimestre de 2025.

“La clásica pregunta de ‘qué le decís a la gente que no llega a a fin de mes’ y vos decís, ‘Está bien, sí, tengo que mostrar empatía, porque es una realidad que hay gente que le pasa eso. O el mensaje de que la gente no llega a fin de mes, antes estabas mejor. Entonces, ¿cómo contestas a eso? Porque digo, ¿qué es la gente? ¿Qué es la totalidad de la gente? ¿Es la mayoría de la gente? ¿Es alguna gente? No me digas que la gente no llega porque hace 2 años la gente estaba muchísimo peor”, dijo el ministro en el Latam Economic Forum.

En este sentido, subrayó los datos de la baja de la pobreza. “Los datos dicen que 12 millones de personas salieron de la pobreza, y esta es la gente que más nos interesa. Hay un 25% de la población que ya definitivamente está mejor”, sumó.

La tasa de pobreza registró un salto en el primer semestre de 2024, luego de que se aplicara una devaluación que duplicó el valor del dólar. Según INDEC, en el primer semestre la pobreza alcanzó al 52,9% de la población para luego contraerse de manera sostenida y ubicarse en el 28,2% en el segundo semestre de 2025.

La consultora LCG analizó los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de INDEC para observar la variación trimestral del indicador. Allí, observaron que en el cuarto trimestre de 2025, la pobreza se ubicó en un 30%, 3 puntos porcentuales por encima del nivel registrado en el tercer trimestre de 2025.

La aceleración de la inflación en los últimos meses del año pasado y los primeros tres de 2026 abonó a esta nueva suba de la tasa de pobreza.

Además, hicieron foco en la diferencia entre los salarios relevados por la EPH, en la que se incluyen los ingresos de los trabajadores informales, respecto de otros registros oficiales. A modo de ejemplo, mostraron que los ingresos de los trabajadores formales privados aumentaron su participación. Es que los salarios informales de EPH registraron alzas que más que duplican las de los formales. Según INDEC, en marzo los salarios informales tuvieron un aumento del 74,4% mientras que los formales registraron una suba del 28,1%.

Una de las explicaciones se encuentra en una modificación que hubo en la encuesta para mejorar la captación de los ingresos de los informales, ya que les preguntan qué otros ingresos perciben que no sean salariales.

Desde LCG realizaron una estimación con la corrección de los ingresos laborales de la EPH en cada grupo de trabajadores, asemejando la relación con los datos del SIPA registrados en el período 2017-2021. Con esa modificación, la tasa de pobreza en el cuarto trimestre de 2025 ascendería a 35% y en el semestre habría promediado el 32,7%, en vez del 28%.

“Con esta corrección de ingresos usando fuentes oficiales, la disminución de la pobreza no fue de una magnitud tan grande durante 2025 y parece incluso haberse frenado. La menor magnitud del descenso puede obedecer a una mayor pobreza ahora, o a una menor en períodos anteriores”, concluyeron desde LCG.