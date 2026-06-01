Con el lema “70 años alentando la esperanza”, Cáritas Argentina lanzó oficialmente su Colecta Anual 2026, una de las campañas solidarias más importantes del país, que se realizará el sábado 6 y domingo 7 de junio en parroquias, capillas y comunidades de todo el territorio nacional.

La iniciativa coincide con el 70° aniversario de la organización, fundada en 1956 con el objetivo de articular y ampliar las acciones de asistencia y acompañamiento que la Iglesia argentina desarrollaba en favor de las personas más vulnerables.

Desde la entidad explicaron que los fondos recaudados permitirán sostener programas vinculados con educación, primera infancia, trabajo, vivienda, integración sociourbana, seguridad alimentaria, prevención y acompañamiento de adicciones, además de la respuesta ante emergencias sociales y climáticas.

Durante el lanzamiento de la campaña, el presidente de Cáritas Argentina y arzobispo de La Plata, monseñor Gustavo Carrara, destacó el sentido de la colecta y convocó a la sociedad a sumarse. “Queremos seguir alentando la esperanza. Porque donde sembramos amor, y eso es Cáritas, se enciende la esperanza”, afirmó.

Carrara también llamó a realizar aportes económicos para fortalecer el trabajo territorial que la organización despliega en las 24 provincias argentinas. Actualmente, Cáritas cuenta con más de 50.000 voluntarios y desarrolla acciones en más de 3.500 espacios comunitarios distribuidos en 67 diócesis.

Caritas también se ocupa de los problemas de la primera infancia

Según datos de la institución, durante 2025 acompañó de manera directa a más de 340.000 personas en situación de vulnerabilidad en distintos puntos del país.

Integración urbana, educación y asistencia alimentaria

Uno de los principales ejes de trabajo de la organización está vinculado con la integración sociourbana y el mejoramiento habitacional en barrios populares. Durante el último año, financió obras comunitarias en seis provincias que alcanzaron a 16 barrios populares y beneficiaron a unas 26.000 personas mediante la construcción de espacios comunitarios, conexiones de agua y electricidad y mejoras habitacionales para familias en situación crítica.

En paralelo, impulsó proyectos de equipamiento de viviendas y centros comunitarios en ocho provincias, además de iniciativas de formación para referentes barriales y misiones pastorales en sectores vulnerables.

En el ámbito educativo, el Plan de Inclusión Educativa Emaús tuvo presencia en 21 provincias y alcanzó a 29.625 personas a través de 213 espacios educativos sostenidos por más de 2.600 voluntarios. A ello se sumaron becas destinadas a más de 1.900 estudiantes de nivel inicial, primario, secundario, terciario y universitario.

La seguridad alimentaria constituye otro de los focos prioritarios de la entidad. Mediante el programa Pan de Vida, Cáritas distribuyó durante 2025 unas 200.000 raciones de comida en centros barriales de 11 provincias. El programa también incluyó capacitaciones en alimentación saludable y acompañamiento nutricional en comedores y espacios comunitarios.

La organización además mantiene una red de asistencia orientada al acompañamiento de personas con consumos problemáticos. Actualmente funcionan 350 centros barriales en 23 provincias, donde unas 25.000 personas reciben contención, asistencia y acompañamiento a través de equipos interdisciplinarios y redes comunitarias.

Asistencia frente a emergencias climáticas

Durante el último año, Cáritas intervino en distintas emergencias climáticas y ambientales registradas en el país. Entre ellas se destacó la asistencia desplegada tras las inundaciones que afectaron a Bahía Blanca y localidades cercanas.

La organización sostuvo el acompañamiento una vez superada la etapa inicial de la emergencia mediante programas de rehabilitación destinados a emprendedores afectados, a través de subsidios, microcréditos y la provisión de maquinaria e insumos productivos.

Asimismo, brindó asistencia frente a los incendios forestales registrados en Bariloche y Esquel, y participó en acciones de ayuda durante emergencias hídricas ocurridas en Reconquista, Santo Tomé, Tucumán, La Rioja y Quilmes.

Cómo realizar donaciones

Las contribuciones podrán efectuarse durante la colecta en parroquias, capillas y alcancías distribuidas en espacios públicos de todo el país.

Además, Cáritas habilitó distintos canales digitales para facilitar los aportes mediante tarjeta de crédito, débito, transferencias bancarias, Mercado Pago y WhatsApp. Las donaciones también podrán realizarse a través del sitio oficial de la organización y mediante el alias DONA.CARITAS.ARG.

Desde la entidad señalaron que los aportes permitirán sostener tanto programas de asistencia inmediata como proyectos de promoción humana orientados a mejorar las condiciones de vida de miles de familias argentinas en situación de vulnerabilidad.