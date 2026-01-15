La aceleración que mostraron los alimentos en los últimos meses del año impactaron en la medición de la pobreza favorita del Gobierno, que registró una leve suba, la segunda desde enero de 2024.

La proyección de la tasa de pobreza realizada a partir de la medición oficial de la canasta básica total marcó la segunda suba en dos años. El nowcast elaborado por Martín González Rozada, director de la maestría en econometría de la Universidad Di Tella, dio que al cierre de 2025, la tasa de pobreza para el semestre julio-diciembre se ubicó en 30,6%.

La medición da una marcada baja respecto del registro al momento en que asumió Javier Milei, cuando la pobreza se había disparado al 52,9% en el primer semestre de 2024. En el segundo semestre, punto con el que se compara con la estimación de González Rozada, la pobreza había alcanzado el 38,1%. En el primer semestre de 2025, el registro alcanzó el 31,6%, el menor nivel desde el primer semestre de 2018.

La baja de la medición semestral se vio interrumpida por las subas mensuales que relevó el economista. La medición de diciembre, que arrojó una variación semestral de la pobreza del 30,6%, fue superior a la medición para junio-noviembre (30,4%) y la del semestre mayo-octubre (30,2%).

Esta tendencia de leve alza se ratifica al ver la descomposición por trimestre: “La incidencia proyectada se puede descomponer mecánicamente en un promedio ponderado de una tasa de pobreza de 28,7% para el tercer trimestre y 32,5% para el cuarto trimestre de 2025”.

A pesar de estas subas puntuales, manifestadas en particular hacia fin de año, el registro implica un recorte de más de 20 puntos respecto del nivel de la pobreza en el inicio de la gestión libertaria.

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) del Ministerio de Capital Humano había estimado que la tasa de pobreza para el tercer trimestre se había contraído hasta 27,5%.

Al igual que la pobreza, la indigencia mostró la misma dinámica y trepó en la comparación mensual del 6,6% del semestre mayo-octubre a 6,9% para el semestre julio-diciembre. Este nivel igual da cuenta de una significativa rebaja respecto del 18,2% del inicio de la gestión Milei.

Una de las explicaciones detrás de la suba se refleja en el aumento de las canastas básica total y alimentaria. Estas constituyen las líneas de pobreza e indigencia respectivamente.

La canasta básica total aumentó en diciembre un 4,1%, muy por encima de la inflación para el mismo mes (2,8%). Un aumento similar registró la canasta básica alimentaria. Desde octubre, ambas canastas comenzaron a reflejar subas más aceleradas que las que tenían, y también muy por encima de la inflación para el mismo período.

La reversión de la baja mostrada durante el año en los últimos meses fue de la mano con la resistencia que mostró la inflación. En particular, los últimos cuatro meses mostraron subas constantes que llevaron la inflación general del 1,9% de septiembre al 2,8% de diciembre.

El impulso lo dieron en gran parte los alimentos, que tienen mayor participación en estas canastas, y en particular del precio de la carne, producto que tiene un peso predominante dentro del relevamiento de los alimentos en su conjunto. Según la Cámara de la Industria de la Carne y Derivados de la República Argentina (CICCRA), la carne registró en todo el año un aumento del 71%, por lo que logró más que duplicar la inflación general.

A pesar de la aceleración de los últimos meses, la variación que acumularon en el año las canastas se mantuvo por debajo de la inflación (31,5%).

Este año entrará en vigencia la nueva canasta con la que Indec relevará la inflación. La misma tiene actualizados los consumos de los hogares según los patrones de 2018, donde los servicios cuenta con mayor peso que en la canasta actual. Según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), de actualizarse la canasta de la inflación, la medición de la pobreza sufriría cambios sensibles.

Si se tomara la nueva canasta, la línea de pobreza estaría más cerca de los $2 millones en vez de en $1.308.000 para una familia de cuatro, y la pobreza en el primer semestre de 2025 se habría ubicado en 36,3%, en vez del 31,6% informado por Indec.