La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) convocó a un paro de trabajadores de la salud privada para este miércoles de 8 a 15 horas, con una concentración prevista a las 9:30 en el Obelisco y una movilización hacia el Ministerio de Salud Pública (MSP). La medida reclama avances en el diálogo con el Poder Ejecutivo en el ámbito de la comisión de condiciones laborales.

Marcos Franco, secretario general de FUS, señaló que la situación fue determinante para la decisión de parar y movilizarse. Entre 2024 y 2025 se registraron 500.000 certificaciones médicas entre los trabajadores de la salud privada, lo que representa el 47% del total de certificaciones laborales, explicó Franco a Subrayado.

De ese total, el 20% correspondió a problemas de salud mental y otro 20% a patologías osteoarticulares.

Franco subrayó la necesidad de discutir “cómo cuidan a los que cuidan” y planteó que es urgente abordar las condiciones laborales para mejorar el bienestar del personal y garantizar una atención adecuada a los usuarios. A la vez, aseguró que los servicios se prestarán con guardias gremiales para llevar tranquilidad a la población usuaria.