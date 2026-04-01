El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) destinada a los jubilados y pensionados de la Argentina ofrece la posibilidad de realizar consultas por videollamada para facilitar el acceso a la salud a personas que no pueden asistir de manera presencial por distintas razones. Se trata de un trámite sencillo que se realiza con computadora, celular o tablet a través de la web oficial de PAMI. Solo se necesita tener conexión a internet y no es obligatorio instalar aplicaciones complejas. Desde el confinamiento por COVID-19, la obra social de los jubilados y pensionados ofrece una videoconsulta confidencial, segura y efectiva con su médico de cabecera para consultas no urgentes. Para acceder se deben realizar los siguientes pasos: No todas las especialidades cuentan con esta modalidad, ya que la mayoría requiere de la presencialidad para la atención médica adecuada. No obstante, los afiliados podrán acceder a la videoconsulta si requieren: En tanto, el médico podrá realizar seguimiento de enfermedades crónicas, evaluar síntomas y evolución de tratamientos, indicar o renovar recetas electrónicas, solicitar estudios o prácticas médicas y brindar orientación clínica general. Es importante remarcar que el afiliado deberá tener en cuenta la siguiente información: Para los afiliados a PAMI se trata de una posibilidad segura y confidencial que cuenta con los estándares de protección de datos de salud. Ante cualquier duda los jubilados y pensionados pueden consultar a PAMI Escucha (138) o consultar la página oficial.