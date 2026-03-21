El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) anunció un cambio estructural en su sistema de atención que afecta a más de cinco millones de afiliados en todo el país. La obra social de los jubilados y pensionados implementa un nuevo esquema de atención que organiza determinadas especialidades médicas y prácticas a través de centros de referencia dentro de la cartilla vigente, con el objetivo de orientar la atención del afiliado, optimizar su recorrido dentro del sistema de salud y fortalecer la capacidad de respuesta de los prestadores. La reforma no modifica quiénes pueden atenderse ni con qué médicos, pero sí cambia cómo se organiza la atención dentro del sistema. En esta etapa de implementación se suman prácticas de: El cambio central es que estas especialidades se concentran en centros de referencia dentro de la cartilla existente. En la práctica, eso significa que el afiliado tiene un establecimiento de salud prioritario donde puede resolver en un mismo lugar la consulta, los estudios, el tratamiento y, si fuera necesario, la internación. Estos cambios buscan fortalecer la atención integral dentro de un mismo establecimiento de salud, permitiendo que el afiliado pueda resolver consultas, estudios, tratamientos e internaciones en el mismo lugar. El médico de cabecera no cambia, los prestadores siguen siendo los mismos y los turnos ya otorgados con cualquier profesional de la cartilla se respetan sin excepción. Todo afiliado que tenga turnos otorgados con un prestador que no sea el de referencia podrá atenderse normalmente. Lo que sí cambia es la lógica de derivación: cuando el médico de cabecera indique un estudio o una consulta con un especialista, el sistema va a orientar al afiliado hacia el centro de referencia que le corresponda según su domicilio, priorizando que todo ocurra en el mismo lugar. PAMI continúa avanzando en el ordenamiento y la mejora del sistema prestacional, adoptando criterios de organización y atención utilizados en los distintos sistemas de salud en el mundo, con el objetivo de garantizar una atención de calidad, integral y en menos tiempo para sus afiliados. Para consultar la cartilla médica actualizada y conocer el centro de referencia asignado según domicilio, los afiliados pueden ingresar a la app Mi PAMI o llamar al 0800-222-7264, disponible las 24 horas.