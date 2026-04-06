Para anticiparse a la circulación de los virus respiratorios, PAMI puso en marcha la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 en toda la Argentina. Esta iniciativa busca garantizar la inmunización gratuita para más de 5 millones de afiliados, priorizando grupos más vulnerables antes del inicio de los meses de frío. El acceso a la vacuna es 100% gratuito y no requiere turno previo. La documentación necesaria varía según el grupo de pertenencia: Solo deben presentar DNI y Credencial PAMI (en cualquier formato). Tienen acceso libre sin necesidad de orden médica. Deben presentar DNI, Credencial PAMI e indicación médica escrita que justifique el diagnóstico. Pueden vacunarse en cualquier trimestre del embarazo sin orden médica. Acceso libre con DNI y credencial, sin necesidad de receta. Para los afiliados menores de 65 años, la cobertura gratuita requiere acreditación médica en los siguientes casos: Es importante destacar que la vacuna antigripal es compatible con la vacuna contra el COVID-19. Según las normativas vigentes del Ministerio de Salud, ambas dosis pueden aplicarse el mismo día (en brazos diferentes) o en días sucesivos sin necesidad de esperar intervalos de tiempo. Para mayor información o ante dudas puntuales, los afiliados pueden comunicarse con PAMI Escucha al número 138 o ingresar a la plataforma digital oficial del instituto.