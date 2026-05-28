En esta noticia Reclamos de los docentes en México

Miles de docentes pertenecientes a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca comenzaron un paro indefinido de actividades para exigir a los gobiernos estatal y federal que cumplan con los acuerdos alcanzados durante las protestas que se realizaron en 2025.

Debido a esta movilización, alrededor de 800,000 alumnos de educación básica y media superior se quedaron sin clases de manera temporal, situación que representa un desafío para las autoridades educativas ante el posible rezago académico.

El inicio de las protestas estuvo marcado por una marcha masiva que partió desde el monumento a Benito Juárez. Durante la manifestación, la dirigente de la sección 22, Yenny Aracely Pérez Martínez, señaló a las autoridades gubernamentales como responsables de la suspensión de actividades escolares.

Paro docente de CNTE en México Fuente: Shutterstock Shutterstock

En el movimiento participan más de 80,000 maestros. De acuerdo con la organización sindical, cerca del 20% de los docentes se trasladó a la Ciudad de México, mientras que el resto permanece realizando acciones de protesta en Oaxaca.

Reclamos de los docentes en México

La CNTE explicó que en esta primera etapa se dará prioridad a las demandas estatales, ya que, según afirmaron, el gobierno encabezado por Salomón Jara no cumplió distintos compromisos relacionados con el sistema educativo local.

Entre las principales exigencias se encuentran la entrega de mobiliario escolar, equipos tecnológicos, uniformes y la contratación inmediata de personal docente y administrativo para atender las necesidades de más de 13,000 planteles educativos en el estado.

De manera paralela, la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), perteneciente también a la CNTE en Chiapas, denunció actos de represión en la Ciudad de México.

Los docentes aseguraron que fueron dispersados con gases lacrimógenos por fuerzas de seguridad cuando intentaban ingresar al Zócalo capitalino.

Finalmente, el magisterio disidente advirtió que podría intensificar las movilizaciones a nivel nacional y convocó a una huelga para el próximo primero de junio, con el objetivo de exigir la derogación de la Ley del Issste y la eliminación definitiva de la reforma educativa impulsada durante los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador.