Este viernes 27 de febrero, el Senado volverá a tratar la reforma laboral luego de su aprobación en Diputados, en un contexto marcado por una fuerte tensión sindical. Para esa jornada, distintas organizaciones anunciaron paros y movilizaciones que afectarán al transporte y a la administración pública. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional para este viernes en rechazo a la reforma laboral y por problemas en el pago de salarios. La medida coincidirá con el debate del proyecto en la Cámara alta. “Al congelamiento salarial de la administración pública ahora se le suma una medida inédita que no tiene precedentes y es la de dejar de pagar parte de los sueldos, aplicar directamente una rebaja privando a los trabajadores del cobro de adicionales tales como el premio estímulo a la asistencia y otros. El Gobierno decidió clausurar la paritaria”, afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. En su cuenta de X, el dirigente sindical expresó: “Tenemos que poner en evidencia a los senadores que se aprestan a malversar el voto popular y para lograrlo debemos movilizar al Congreso. La aprobación de esta ley dejará sólo tierra arrasada. La mayoría de la sociedad rechaza la reforma laboral y este es un costo que al Gobierno le tenemos que hacer pagar”. El Frente de Sindicatos Unidos (FreSu), integrado por ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 gremios, convocó a una movilización al Congreso este viernes desde las 12:00, en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen. “Tienen que saber que en la Argentina el día viernes no se termina nada, empieza todo. No les vamos a regalar los derechos que llevaron años conquistar. En todo caso serán los responsables de que aumente la tensión social y crezca la conflictividad”, finalizó Aguiar. El FreSu confirmó la adhesión de ATE y la participación de ambas CTA —la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma— junto con la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (F.T.C.I.O.D y A.R.A.). La UOM, si bien llamó a sus afiliados a marchar hacia el Congreso, optó por no sumarse al cese total de actividades impulsado por el FreSu y adoptó una modalidad propia dentro de la jornada de protesta. La CGT decidió no convocar a paro ni movilizarse este viernes durante el tratamiento de la reforma laboral en el Senado. En cambio, resolvió marchar el lunes próximo hacia el Palacio de Tribunales para respaldar la impugnación judicial que presentará contra la norma. La central adelantó que sólo asistirán dirigentes y delegados, sin convocatoria general a trabajadores o afiliados. La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), que nuclea a los controladores aéreos, confirmó un cronograma de paros de cinco días que afectará todos los aeropuertos del país. La medida comenzará el jueves 26 de febrero y se extenderá hasta el martes 2 de marzo, bajo un esquema escalonado que impactará en vuelos de cabotaje e internacionales por la restricción de autorizaciones de despegue en horarios determinados. Las limitaciones alcanzan únicamente a las autorizaciones de despegue, mientras que los vuelos en curso no se verán afectados. La imposibilidad de aprobar planes en ciertos horarios obligará a las aerolíneas a reprogramar servicios, lo que podría generar demoras, reordenamientos operativos y eventuales cancelaciones. ATEPSA anunció el plan de acción tras considerar agotadas las instancias de negociación con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), más de 20 días después de finalizar la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno. Según el gremio, la empresa estatal no presentó “una respuesta integral al conflicto”, lo que motivó la decisión de avanzar con nuevas medidas de fuerza.