La reforma laboral que impulsa el Gobierno quedó a un paso de ser ley tras haber conseguido la media sanción en la Cámara de Diputados. Todos los focos estarán puestos en el Senado, donde el oficialismo confía en reunir los votos necesarios para avanzar con la aprobación definitiva. Con el objetivo de destrabar su tratamiento, el Ejecutivo introdujo una serie de modificaciones al proyecto de modernización laboral. El cambio principal fue la eliminación del artículo 44, que proponía cambios profundos en el régimen de licencias médicas por enfermedad o accidente no laboral. El punto proponía modificar el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que regula los accidentes y enfermedades “inculpables”, es decir, aquellas que no derivan de la prestación de tareas. La redacción aprobada en el Senado establecía que, en caso de enfermedad o accidente no laboral que impidiera trabajar, el empleado cobraría el 50% del salario durante tres meses si no tenía cargas de familia, o seis meses si las tenía. Ese porcentaje podía elevarse al 75% si la imposibilidad no resultaba de una acción voluntaria y riesgosa. Este cambio no solo impactaba en el monto de la remuneración, sino también en la lógica del sistema. Se pasaba de un esquema de salario íntegro durante la licencia a uno de pago parcial, sujeto a condiciones y con mayor margen de interpretación sobre el origen de la enfermedad. Este punto se había convertido en el eje de la polémica tras la media sanción del Senado. Sindicatos y bloques opositores cuestionaron que implicaba una reducción del salario durante la licencia por enfermedad no vinculada al trabajo, un punto sensible dentro del régimen de protección laboral. La distinción entre enfermedades comunes y aquellas resultantes de actividades voluntarias implicaba definiciones subjetivas que, según críticos, podrían dejar fuera de cobertura a personas con patologías complejas o crónicas, como puede ser un cáncer, cuyas licencias por los diferentes tratamientos u operaciones suelen ser mas extensas. Con el retiro del artículo 44 del texto, el régimen de licencias médicas seguirá conforme a la regulación actual de la LCT, que garantiza el pago completo de la remuneración mientras dure la licencia por enfermedad o accidente no laboral. La norma establece: “Cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestación del servicio no afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración” por un período determinado. El plazo depende de la antigüedad y de las cargas de familia: El artículo agrega que “la remuneración que en estos casos corresponda abonar al trabajador se liquidará conforme a la que perciba en el momento de la interrupción de los servicios”, incluyendo los aumentos otorgados durante ese lapso. Además, si el salario tiene componentes variables, se calcula el promedio del último semestre y, en ningún caso, puede ser inferior a lo que habría percibido de no haberse producido la interrupción. Es decir, dentro de los plazos establecidos, siempre se cobra el 100% del salario. El senador nacional por La Libertad Avanza (LLA) y presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, aseguró que insistirán en cambiar las licencias por enfermedad. Asimismo, señaló que ese tema “es algo menor en lo extenso y en lo bondadoso” que tiene el proyecto de modernización laboral presentado por el Gobierno nacional. “Es verdad que ese artículo acusaba las enfermedades graves de alguna manera diferente, con lo cual se eliminó. Pero, de ninguna manera, la ley que se va a sancionar el viernes es de menor importancia”, planteó el libertario en una entrevista a Infobae. En la misma línea, indicó que “con el correr del período ordinario va a haber alguna ley nueva que va a venir a corregir ese tema” porque para LLA es de suma importancia cortar con las licencias exageradas y abusivas, como las que “sufren tanto en lo privado como en el sector público”. “Los certificados médicos truchos y hay que hacer algo”, argumentó el senador.