El Gobierno logró el pasado 20 de febrero un paso clave en Diputados al conseguir la firma del dictamen de la reforma laboral. De esta manera, el oficialismo dejó encaminado el tratamiento del proyecto en el recinto durante esta semana y confía en llegar al 1° de marzo con la ley aprobada para la apertura de sesiones ordinarias. En paralelo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 sindicatos confirmaron que llevarán adelante un nuevo paro nacional. Las organizaciones anticiparon una medida de fuerza de 24 horas con 12 horas de movilización para este viernes 27 de febrero, día previsto para el debate en el Senado. ATE anunció que profundizará su plan de lucha luego de denunciar que el Gobierno “amenazó a los trabajadores de la Administración Pública Nacional con no pagar parte de sus sueldos de febrero”. Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, informó un paro de 36 horas con movilización, enmarcado dentro del Frente de Sindicatos Unidos (FreSu), que integra junto a más de 100 organizaciones. “Al congelamiento salarial de la administración pública ahora se le suma una medida inédita que no tiene precedentes y es la de dejar de pagar parte de los sueldos, aplicar directamente una rebaja privando a los trabajadores del cobro de adicionales tales como el premio estímulo a la asistencia y otros. El Gobierno decidió clausurar la paritaria”, afirmó el dirigente. En este contexto, Aguiar advirtió: “Exigimos que el Gobierno cumpla en tiempo y forma con el pago de sueldos. Todos los rubros forman parte integral de los salarios. No vamos a tolerar un nuevo recorte. Esto repercutirá de manera negativa en la prestación de todos los servicios”. A su vez, el reclamo se suma a la lucha que el Frente de Sindicatos mantiene en rechazo a la reforma laboral: “Es responsabilidad del Gobierno que la conflictividad escale. Debemos avanzar en una nueva huelga de 36 horas para rechazar la reforma laboral. El viernes quieren hacer del Senado una escribanía y lo tenemos que impedir”, señaló. Los sectores más combativos de la CGT, encabezados por la UOM, también confirmaron que impulsarán una medida de fuerza el viernes 27, en coincidencia con el debate legislativo. Desde el FreSu adelantaron que este martes se definirán los detalles para presentarlos ante la central. Una fuente sindical citada por Noticias Argentinas sostuvo: “El martes decidimos los detalles de la modalidad y lo vamos a proponer a la CGT”. Aceiteros, Pilotos y otros gremios se alinearán con esta postura para presionar al sector más dialoguista de la central obrera. Las tensiones internas volvieron a quedar expuestas en declaraciones recientes del secretario general de la UOM, Abel Furlán, quien criticó los acercamientos entre la CGT y el Gobierno: “Yo no sé si la CGT arregló con el Gobierno. Estuvo negociando, claramente. Porque si no, no se hubieran hecho los cambios que se hicieron”, afirmó. Por su parte, el cotitular de la CGT, Jorge Sola, insistió en otra estrategia: “Vamos a judicializar la ley en su totalidad. Es inconstitucional”, aseguró, y anticipó que avanzan en presentar planteos tanto generales como por artículos específicos. La Libertad Avanza consiguió que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto de Modernización Laboral por 135 votos a favor, 115 en contra y cero abstenciones. Con este resultado y sabiéndose de antemano que tendría la eliminación de un artículo, el proyecto vuelve al Senado, donde ya fue aprobado hace pocos días por un amplio margen de votos, lo que hace prever que se convertirá en ley este viernes 27 de febrero. El Gobierno considera que aprobar la reforma laboral antes del 1° de marzo es clave para mostrar fortaleza política y encarar las sesiones ordinarias con un logro legislativo.