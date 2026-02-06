La homologación de la paritaria de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) ya es oficial: tras dos meses de espera, la Secretaría de Trabajo avaló este viernes la paritaria acordada entre la UOM y la parte empresarial, por lo que los trabajadores metalúrgicos ya saben de cuánto van a ser los aumentos salariales hasta marzo 2026. El entendimiento había sido firmado en diciembre pasado entre el sindicato que representa al sector -liderado por Abel Furlán— y las cámaras empresarias ADIMRA, AFARTE, CAIAMA, FEDEHOGAR, AFAC y CAMIMA, bajo el convenio colectivo 260/75. Esto abarca la Rama 17 y el resto de la actividad metalmecánica (excepto siderúrgicos de la Rama 21). El texto oficial señala que las sumas pactadas no podrán alterar los criterios legales establecidos por las leyes laborales y que las contribuciones sindicales deberán ser administradas por separado. El acuerdo tiene vigencia desde el 1° de septiembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026, fecha en la que las partes acordaron activar una cláusula de revisión. Las negociaciones se retomarán a partir del 15 de marzo para analizar el cierre del período paritario y evaluar el impacto de la inflación sobre los salarios reales. De esta forma, se pactó un incremento remunerativo del 8,4% más sumas no remunerativas que totalizan $ 160.000 distribuidas en los meses indicados. Según se informó oficialmente, las subas y pago de no remunerativos se repartirán de la siguiente manera: Todos estos aumentos se aplican sobre la base salarial establecida en la escala de septiembre de 2025, que dejó de ser “referencial” para convertirse en obligatoria y retroactiva, se informó oficialmente. Con estos ajustes, el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) para los metalúrgicos alcanza los $ 1.016.008 en febrero de 2026. Este monto funciona como piso salarial mensual e incluye tanto conceptos remunerativos como no remunerativos, aunque no contempla las horas extras ni impacta en el cálculo de indemnizaciones. De cara al siguiente período, las partes acordaron que desde el 1 de abril de 2026 el valor hora de la categoría ingresante de la Rama 17 será de $ 4.313,43. Si para el 15 de abril no existiera un nuevo acuerdo, ese monto se convertirá automáticamente en el salario básico por hora vigente. Las escalas básicas para los trabajadores mensualizados de la Rama 17 se ubican por encima de los $ 793.000 en las categorías iniciales y superan el millón de pesos en los niveles administrativos y técnicos más altos. En el caso del personal jornalizado, el valor de la hora arranca en torno a los $ 4.100 para las categorías más bajas y supera los $6.500 en los niveles superiores, según la rama y la calificación del trabajador.