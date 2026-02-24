La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un nuevo paro nacional docente para el próximo lunes 2 de marzo que tendrán efecto en todo el país y atrasaría el inicio de clases en distintas provincias. El sindicato informó que el objetivo de principal de la medida de fuerza es reclamar la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente y un aumento salarial que supere la inflación. CTERA anunció que la medida podría extenderse. La decisión se tomó durante un congreso extraordinario del gremio que lidera Sonia Alesso y se complementará con movilizaciones, acampes y caravanas en todo el país. Las provincias y gremios que ya han confirmado su adhesión o participación en la medida de fuerza son: “El Congreso Nacional de CTERA ha definido un paro nacional docente para el día 2 de marzo, en el marco del no inicio del ciclo lectivo. Desde este Congreso, la CTERA ratifica que seguirá en estado de alerta y movilización, profundizando las acciones necesarias para frenar el ajuste y defender los derechos conquistados”, señalaron en el comunicado. Además del reclamo salarial, el sindicato exige una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y un incremento urgente del presupuesto para el sector. Pese a que, por el momento, la convocatoria es por un solo día, los gremios docentes advirtieron que de no haber una nueva oferta superadora o convocatoria a paritarias nacionales, las medidas de fuerza podrían profundizarse en las semanas siguientes con más paros.