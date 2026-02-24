Este viernes 27 de febrero, la reforma laboral vuelve a tratarse en el Senado luego de haber sido aprobada en Diputados, en medio de un clima de fuerte tensión sindical. Para esa jornada, distintas organizaciones ya anunciaron paros y movilizaciones que impactarán tanto en el transporte como en la administración pública. La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), que representa a los controladores aéreos, confirmó un nuevo cronograma de paros que se extenderá durante cinco días en todos los aeropuertos del país. La protesta comenzará el jueves 26 de febrero y continuará hasta el martes 2 de marzo, bajo un esquema escalonado que afectará los vuelos de cabotaje e internacionales debido a la restricción de autorizaciones de despegue en horarios específicos. Las restricciones alcanzan únicamente a las salidas, mientras que los vuelos que ya estén en el aire no sufrirán alteraciones. Además, durante las franjas de paro no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo. Quedan exceptuadas las aeronaves en emergencia, las destinadas a servicios sanitarios, humanitarios, estatales o de búsqueda y salvamento. ATEPSA comunicó este plan de acción tras considerar agotadas las instancias de negociación con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), más de 20 días después de la finalización de la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno. Según el gremio, la empresa estatal no presentó “una respuesta integral al conflicto” durante el período de diálogo, lo que motivó la decisión de avanzar con nuevas medidas de fuerza. A las protestas de ATEPSA se suma un paro nacional de ATE este viernes 27 de febrero, en rechazo a la reforma laboral y por problemas en el pago de los salarios. La jornada coincidirá con el tratamiento de la reforma en el Senado. “Al congelamiento salarial de la administración pública ahora se le suma una medida inédita que no tiene precedentes y es la de dejar de pagar parte de los sueldos, aplicar directamente una rebaja privando a los trabajadores del cobro de adicionales tales como el premio estímulo a la asistencia y otros. El Gobierno decidió clausurar la paritaria”, afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. Aguiar agregó: “Tenemos que evitar que se apruebe una ley que va a profundizar la precarización de todos los trabajadores porque se trata de una norma que sólo beneficia a los empleadores”. Además, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSu), integrado por ATE, la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 gremios, convocó a una movilización al Congreso este viernes desde las 12:00, en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen. “Tienen que saber que en la Argentina el día viernes no se termina nada, empieza todo. No les vamos a regalar los derechos que llevaron años conquistar. En todo caso serán los responsables de que aumente la tensión social y crezca la conflictividad”, concluyó Aguiar.