La conducción de la CGT destacó este jueves el “éxito” del paro nacional convocado en rechazo al proyecto de reforma laboral que Diputados discute en el Congreso. En una conferencia de prensa, el triunvirato compuesto por Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros) subrayó la alta adhesión a la medida. Al tomar la palabra, Sola se solidarizó con los trabajadores que han perdido sus labores en los últimos dos años, “especialmente con los compañeros de FATE”. Luego, agradeció a las instituciones que se acercaron a la Confederación a ofrecer su apoyo a la medida de reclamo y a los sindicatos que en cada ciudad del país “llevaron adelante ejemplarmente este derecho constitucional que tenemos los trabajadores de expresar nuestra protesta”. “Esta huelga ha sido de un enorme acatamiento, más del 90% de la actividad fue detenida. Hoy estamos parando por el tratamiento del proyecto de ley de reforma laboral, me cuesta llamarlo de modernización porque retrocede 100 años", apuntó el líder gremialista. Jerónimo, por su parte, destacó que la sociedad en su conjunto “le haya dado un mensaje al Gobierno” y señaló que la CGT “estuvo a la altura de la circunstancia y de los intereses que representa”. “Nosotros no estamos dispuestos a retroceder ni a entregar ningún derecho o conquista. Este plan de acción recién empieza y seguramente la política se va a poner nerviosa, hay gobernadores inescrupulosos que quieren volcar sobre los trabajadores lo que hacen mal ellos, y después vienen a apuntarnos a nosotros. Son cómplices de esta traición, llegó la hora de exponerlos”, afirmó. Y agregó: “Nosotros queremos que le vaya bien a la Argentina, y ser parte de ese proceso virtuoso. Hoy la situación de los trabajadores es crítica, no hay previsibilidad, lo único que estamos viendo es que las empresas se van de la Argentina, hay cero inversiones y solo se beneficia a la especulación. No vamos a parar hasta que cambie el rumbo económico del país”. La conferencia la cerró Octavio Arguello, de Camioneros, quien dejó un mensaje escueto pero desafiante para los legisladores que apoyen la iniciativa de Milei en el Congreso. “Fíjense lo que van a hacer, muchachos, no traicionen más al pueblo, ustedes llegaron ahí por el voto de ellos. Y nosotros tenemos memoria, nos vamos a acordar de cada cosa que hagan”, cerró. La CGT realiza este jueves su cuarto paro general contra la gestión de Javier Milei, al mismo tiempo en que la Cámara de Diputados trata el proyecto de reforma laboral. De antemano se preveía una jornada con poca actividad por el parate de la totalidad del transporte público, lo que incluye a los colectiveros de la UTA, que integra la CGT aunque no su consejo directivo. El proyecto que introduce importantes cambios en la legislación del trabajo fue objeto de dos movilizaciones en rechazo de parte de la CGT: una en diciembre en Plaza de Mayo y otra la semana pasada en la Plaza del Congreso, y motivó ahora la primera huelga luego de que la iniciativa consiguiera media sanción. El secretario del Seguro y miembro del triunvirato de la CGT, Jorge Sola, y había asegurado que la Argentina se paralizaría ”de punta a punta”. En una rueda de prensa en la sede de la calle Azopardo, y junto a los otros dos cosecretarios de la central obrera, Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), Sola aseguró que “no están en contra de una reforma laboral, pero sí de perder derechos”. Por su parte, un grupo de gremios “duros” de la CGT (UOM, Aceiteros y Pilotos, entre otros), junto a la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, y sindicatos “clasistas” de izquierda, decidieron reforzar la huelga con una marcha al Congreso, tal como sucedió la semana pasada cuando la reforma laboral se trató en el Senado. “Este proyecto de ley que estamos tratando que es de clara inconstitucionalidad, no se puede tratar en instancias extraordinarias porque solamente se discute el proyecto del Ejecutivo y a las representaciones sindicales de millones de trabajadores solamente nos otorgan 5 minutos para abordar un tema de más de 200 artículos”, sostuvo el titular de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy. Lo dijo al exponer en el debate de comisión en Diputados, antes de que el proyecto se trate en el recinto este jueves. Se espera que con el cambio de la eliminación del polémico artículo de las licencias, el proyecto sea aprobado en Diputados y vuelva al Senado para tratarse allí la semana próxima. En caso de convertirse en ley, el sindicalismo iniciará el trámite de la judicialización de la reforma laboral, pese a que en el camino se fueron excluyendo del expediente algunas iniciativas que generaban malestar en la CGT, como la cuota sindical.