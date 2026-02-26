Los controladores aéreos nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) comenzaron este jueves un paro de actividades que afectará a los vuelos durante el final de las vacaciones de verano. El sindicato aeronáutico informó que se verán interrumpidos los despegues de toda la aviación en los distintos aeropuertos del país, en reclamo por un incremento salarial. Según difundieron, el esquema de retención de tareas se extenderá desde este jueves 26 al lunes 2 de marzo. Desde el gremio argumentaron que el conflicto colectivo se extiende a raíz de que la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) no brinda respuesta satisfactoria a los reclamos salariales planteados. En este marco, anunciaron que “habiéndose agotado todas las instancias de diálogo y transcurridos veinte días desde la finalización de la Conciliación Obligatoria sin que EANA haya brindado una respuesta integral al conflicto en curso”, se decidió establecer un plan de "medidas legítimas de acción sindical“. El cese de actividades de los controladores aéreos afecta así al despegue de aeronaves, lo que implica que se restringen las autorizaciones de aeronaves y vehículos en tierra y tampoco se recibirán ni se transmitirán planes vuelos. Cabe señalar que la medida no alcanzará a las operaciones de aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia, como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de estado y/o búsqueda y salvamento. Desde la empresa estatal, en tanto, enfatizaron que los servicios de navegación aérea están catalogados como esenciales por ley, además de recordar que los controladores cumplen una función crítica en el sistema de transporte aéreo. Por ello, durante las etapas anteriores del conflicto, la empresa estatal denunció que algunas acciones gremiales comprometieron la seguridad operacional, tanto en tierra como en vuelo, y presentaron una denuncia penal ante la Justicia federal. Los servicios de navegación aérea son considerados esenciales. Esto impone límites estrictos a la acción sindical: La estrategia de ATEPSA de realizar paros por franjas busca precisamente cumplir con estas cuotas legales mientras presiona por una respuesta de la EANA.